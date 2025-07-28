快訊

大罷免失敗…衛福部次長稱「剿匪不是一次成功」 黃國昌：還適任政務官？

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

陳昭姿提釋放柯文哲為合作前提 綠委：難接受破壞司法

中央社／ 台北28日電

民眾黨團幹事長陳昭姿昨天發文指出，若民進黨立即釋放民眾黨前主席柯文哲、接受國會改革法案通過事實、盡快通過代孕法案，綠白就可重建關係，開放議題合作。她今天說，這是她個人心願，沒有跟黨內溝通。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團會不斷遞出橄欖枝，也希望用合作來取代對抗，但合作是在具有社會正當性的議題或議案上，而不是談條件，更不是用政治利益來交換。倘若合作的前提是要破壞司法獨立、將任何嫌疑人直接放出來的話，台灣社會應該很難接受。

陳昭姿昨晚以「如果我可以決定」為題，在臉書發文表示，如果民進黨重整態度釋出善意，第一，公平對待柯文哲，立刻釋放柯文哲，回到法律辦案，停止政治黑手介入；第二，接受國會改革三讀通過的事實；第三，儘快通過行政怠惰延宕多年的代孕法案，如此白綠就可以重建關係，開放議題合作。

陳昭姿上午受訪時表示，執政黨把大罷免打成兩岸、外交的題目，不斷抹紅對手，但事實上人民是視為內政問題，如果柯文哲是自由身，相信柯文哲也會這樣思考。不讓國家往前走、杯葛議事的，延宕台灣內政的，都是執政黨。

陳昭姿說，柯文哲常說國家利益要高於政黨利益之上。民眾已經做出選擇、告訴執政黨答案，執政黨當然要承擔政治責任、遞出橄欖枝。

陳昭姿表示，發文前她沒有跟黨內溝通，只是她個人心願。沒有人要國家停頓、沒有人不愛台灣，要守住家園，讓國家往前走，合作關係可以永遠存在，議題合作保持開放。

編輯推薦

柯文哲 陳昭姿 國會改革法案

延伸閱讀

為綠白合作釋放柯文哲？吳思瑤：破壞司法獨立社會難接受

影／陳昭姿籲綠白修復關係 強調僅為個人意見

陳昭姿表示綠白有合作機會 沈伯洋：不能影響司法

陳昭姿拋綠白重建關係合作3前提 網友不認同嗆騙票退黨

相關新聞

影／盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」 他讚：有總統的格調

針對盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」，民眾黨中央委員江和樹上午稱讚盧「有總統的格調」，2026、2028更要合...

陳昭姿拋綠白合 藍嘆：賴總統走對抗路線朝野難合作

首波大罷免被外界認為是大失敗，民眾黨立委昨拋有條件「綠白合」，開放議題合作。國民黨立委吳宗憲表示，為了國家，不要說綠白，...

為綠白合作釋放柯文哲？吳思瑤：破壞司法獨立社會難接受

首波罷免失敗收場，民眾黨立委陳昭姿拋出綠白合作三項要求，喊話民進黨立即釋放民眾黨前主席柯文哲、接受國會改革法案通過的事實...

大惡罷後綠白重建關係？ 黃國昌：賴總統要向全民道歉

民眾黨立委陳昭姿拋出綠白合作三條件，引發討論。民眾黨主席黃國昌今天表示，第一波大惡罷結果出爐後，自己已經代表民眾黨發出正...

矯正機關19首長換血 副署長林明達派高雄監獄典獄長

法務部今天上午公布矯正機關首長職務異動名單，核定台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長、矯正署副署長林明達調派高雄監獄...

傳續推團結十講？ 藍批賴清德心中仍想著選舉而無治國

第一波大罷免結果出爐，全數不通過，不過傳賴清德總統的團結十講將續推，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，絕對相信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。