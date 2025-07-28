陳昭姿提釋放柯文哲為合作前提 綠委：難接受破壞司法

民眾黨團幹事長陳昭姿昨天發文指出，若民進黨立即釋放民眾黨前主席柯文哲、接受國會改革法案通過事實、盡快通過代孕法案，綠白就可重建關係，開放議題合作。她今天說，這是她個人心願，沒有跟黨內溝通。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團會不斷遞出橄欖枝，也希望用合作來取代對抗，但合作是在具有社會正當性的議題或議案上，而不是談條件，更不是用政治利益來交換。倘若合作的前提是要破壞司法獨立、將任何嫌疑人直接放出來的話，台灣社會應該很難接受。

陳昭姿昨晚以「如果我可以決定」為題，在臉書發文表示，如果民進黨重整態度釋出善意，第一，公平對待柯文哲，立刻釋放柯文哲，回到法律辦案，停止政治黑手介入；第二，接受國會改革三讀通過的事實；第三，儘快通過行政怠惰延宕多年的代孕法案，如此白綠就可以重建關係，開放議題合作。

陳昭姿上午受訪時表示，執政黨把大罷免打成兩岸、外交的題目，不斷抹紅對手，但事實上人民是視為內政問題，如果柯文哲是自由身，相信柯文哲也會這樣思考。不讓國家往前走、杯葛議事的，延宕台灣內政的，都是執政黨。

陳昭姿說，柯文哲常說國家利益要高於政黨利益之上。民眾已經做出選擇、告訴執政黨答案，執政黨當然要承擔政治責任、遞出橄欖枝。

陳昭姿表示，發文前她沒有跟黨內溝通，只是她個人心願。沒有人要國家停頓、沒有人不愛台灣，要守住家園，讓國家往前走，合作關係可以永遠存在，議題合作保持開放。