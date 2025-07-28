影／盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」 他讚：有總統的格調

針對盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」，民眾黨中央委員江和樹上午稱讚盧「有總統的格調」，2026、2028更要合作，我們非常開心、要並肩作戰一起努力，台灣會更好。

江和樹說，盧市長真的太客氣了，因為這不是只有國民黨跟民眾黨的事，而是全國人民的事，藍白合作是必要的。尤其不是現在而已，還有2026、2028更要合作。

他說，我們的目標就是要讓政黨輪替，希望民進黨好好的去檢討，結果已經出來了，有8成的民眾認同這次罷免的結果，拜託賴清德總統，身為總統要好好了解民意。現在民生是苦哈哈，我們要的是經濟的穩定，一萬元的普發現金到底要不要還稅與人民，還是要繼續惡搞下去？

江和樹喊話說，你（賴清德）如果這樣再繼續下去，2026保證完蛋，也沒有2028的機會，因此要呼籲他苦民所苦。還有，這一次大罷免不是在一個正常國家會發生的，盧秀燕市長很客氣，她有總統的格調，居然還會想到台灣民眾黨，我們非常開心、我們要並肩作戰一起努力，台灣會更好。