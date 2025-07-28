快訊

大罷免失敗…衛福部次長稱「剿匪不是一次成功」 黃國昌：還適任政務官？

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」 他讚：有總統的格調

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員江和樹上午稱讚盧「有總統的格調」。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員江和樹上午稱讚盧「有總統的格調」。圖／江和樹提供

針對盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」，民眾黨中央委員江和樹上午稱讚盧「有總統的格調」，2026、2028更要合作，我們非常開心、要並肩作戰一起努力，台灣會更好。

江和樹說，盧市長真的太客氣了，因為這不是只有國民黨跟民眾黨的事，而是全國人民的事，藍白合作是必要的。尤其不是現在而已，還有2026、2028更要合作。

他說，我們的目標就是要讓政黨輪替，希望民進黨好好的去檢討，結果已經出來了，有8成的民眾認同這次罷免的結果，拜託賴清德總統，身為總統要好好了解民意。現在民生是苦哈哈，我們要的是經濟的穩定，一萬元的普發現金到底要不要還稅與人民，還是要繼續惡搞下去？

江和樹喊話說，你（賴清德）如果這樣再繼續下去，2026保證完蛋，也沒有2028的機會，因此要呼籲他苦民所苦。還有，這一次大罷免不是在一個正常國家會發生的，盧秀燕市長很客氣，她有總統的格調，居然還會想到台灣民眾黨，我們非常開心、我們要並肩作戰一起努力，台灣會更好。

編輯推薦

大罷免 江和樹 台灣民眾黨

延伸閱讀

大罷免大失敗！邱毅批賴清德「阿Q勝利法」 點名這2人才能打敗他

25起罷免案全未通過 盧秀燕感謝民眾黨：沒有你們，我們做不到！

從台中出發的藍白合2.0 盧秀燕打開國民黨新戰局

罷免開票結果／子弟兵全挺過！盧秀燕低調不現身 3藍委明取消謝票

相關新聞

影／盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」 他讚：有總統的格調

針對盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」，民眾黨中央委員江和樹上午稱讚盧「有總統的格調」，2026、2028更要合...

陳昭姿拋綠白合 藍嘆：賴總統走對抗路線朝野難合作

首波大罷免被外界認為是大失敗，民眾黨立委昨拋有條件「綠白合」，開放議題合作。國民黨立委吳宗憲表示，為了國家，不要說綠白，...

為綠白合作釋放柯文哲？吳思瑤：破壞司法獨立社會難接受

首波罷免失敗收場，民眾黨立委陳昭姿拋出綠白合作三項要求，喊話民進黨立即釋放民眾黨前主席柯文哲、接受國會改革法案通過的事實...

大惡罷後綠白重建關係？ 黃國昌：賴總統要向全民道歉

民眾黨立委陳昭姿拋出綠白合作三條件，引發討論。民眾黨主席黃國昌今天表示，第一波大惡罷結果出爐後，自己已經代表民眾黨發出正...

矯正機關19首長換血 副署長林明達派高雄監獄典獄長

法務部今天上午公布矯正機關首長職務異動名單，核定台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長、矯正署副署長林明達調派高雄監獄...

傳續推團結十講？ 藍批賴清德心中仍想著選舉而無治國

第一波大罷免結果出爐，全數不通過，不過傳賴清德總統的團結十講將續推，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，絕對相信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。