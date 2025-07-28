矯正署人事異動　劉玲玲劉明彰調升副署長

矯正機關首長職務出缺，經統籌調整，法務部核定最新人事異動名單，今天公布，台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長，桃園女子監獄典獄長劉明彰調升矯正署副署長。

法務部發布新聞稿指出，為配合矯正署所屬矯正機關首長職務出缺，統籌辦理職務調整作業，以期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，選任適當人員出任新職，為矯正業務興革開創新風貌，人事派令8月1日生效。

異動名單如下：

1、台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長。

2、台南看守所所長林順斌調派台中女子監獄典獄長。

3、台東監獄典獄長于淑華調派台南看守所所長。

4、矯正署矯正醫療組組長李宗莉調派台東監獄典獄長。

5、台中戒治所所長游玉梅調升矯正署矯正醫療組組長。

6、屏東看守所所長楊戶政調派台中戒治所所長。

7、金門監獄典獄長郭慶康調派屏東看守所所長。

8、彰化監獄副典獄長呂銑燦調升金門監獄典獄長。

9、矯正署後勤資源組組長陳育鼎調派台南第二監獄典獄長。

10、台南第二監獄典獄長葉俊宏調派矯正署後勤資源組組長。

11、高雄監獄典獄長邱泰民調派台南監獄典獄長。

12、矯正署副署長林明達調派高雄監獄典獄長。

13、桃園女子監獄典獄長劉明彰調升矯正署副署長。

14、台北看守所所長詹益鵬調派桃園女子監獄典獄長。

15、矯正署主任秘書蘇坤銘調派台北看守所所長。

16、雲林監獄典獄長蘇維闊調派矯正署主任秘書。

17、矯正署綜合規劃組組長戴明瑋調派雲林監獄典獄長。

18、台南少年觀護所所長劉昕蓉調升矯正署綜合規劃組組長。

19、矯正署矯正醫療組專門委員沈淑慧調派台南少年觀護所所長。