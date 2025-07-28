大惡罷後綠白重建關係？ 黃國昌：賴總統要向全民道歉

民眾黨立委陳昭姿拋出綠白合作三條件，引發討論。民眾黨主席黃國昌今天表示，第一波大惡罷結果出爐後，自己已經代表民眾黨發出正式聲明，呼籲總統賴清德向全民道歉，行政院長卓榮泰下台，民進黨承擔所有政治責任，但這並非是交換條件，民眾黨是就事論事的政黨，只要在個別法案有共同價值，向來都樂於跟朝野政黨合作。

7月26日大罷免投票上周落幕，陳昭姿昨天晚間在臉書以「如果我可以決定」發文指出，如果民進黨重整態度釋出善意，包括立即釋放民眾黨前主席柯文哲、接受國會改革法案三讀通過事實，還有盡速通過延宕多年的代理孕母法案，如此綠白就能重建關係開放議題合作。

黃國昌上午在立法院受訪時說，民進黨此次發動大惡罷，人民的回應清楚而響亮，民眾黨已經在上周發出正式聲明，就是請賴清德總統向全民道歉，行政院長卓榮泰下台進行內閣改組，民進黨立法院黨團總召柯建銘也應該知所進退，這是民進黨應該要承擔的政治責任。

黃國昌強調，民進黨在過去嚴重撕裂台灣社會，導致整個台灣付出難以計算的巨大成本，這是他們應該承擔的政治責任，因此並非所謂交換條件。

黃國昌說明，民眾黨始終把國家利益置於政黨與個人利益之上，只要是推動任何福國利民、曾經跟選民承諾的法案，「我們都樂於跟朝野各政黨進行合作」，例如過去在2008年野草莓運動，時任民進黨主席蔡英文、立委賴清德都承諾廢除集會遊行法，如今整個民進黨政府卻全面裝傻，「這是一個負責任執政黨應該有的態度嗎？」

黃國昌批評，面對立委質疑民進黨政府承諾跳票，內政部長劉世芳擺出極度傲慢的嘴臉，反倒是拿納稅人的錢舉辦宣講活動，公開點名民眾黨「吃台灣米做中國鬼」，請問劉世芳什麼時候要道歉？難道這就是卓內閣要帶給台灣人民的仇恨撕裂、抹紅抹黑嗎？

黃國昌說，賴政府帶給台灣太大的傷害，麻煩現在不要再躲、神隱、切割或甩鍋，「有一點擔當出來面對人民，告訴大家要怎麼承擔政治責任。」