林右昌請辭 投票當天就被問要辭否當時他反問：怎會問這個問題

大罷免大失敗，民進黨秘書長林右昌今在臉宣布請辭，表示罷免結果不如人意，民進黨身為執政黨責無旁貸，昨日已當面向賴主席請辭。其實林右昌在基隆投票當天，投票前受訪就被記者問要辭職換政治路嗎？林當時一臉錯愕，還反問記者「怎會問這個問題？」

針對是否請辭，林右昌在投票當天就被問過一次，他當時顯然十分錯，沒有正面回應。林右昌當時還表示，這一陣子以來，他1周大約2到3天左右都在花蓮，「我想盡我們一切力量」。

林右昌今在臉書說，罷免結果不如人意，民進黨身為執政黨，他們責無旁貸！他身為黨的祕書長，民進黨有任何做得不夠、不符合社會或支持者期待，有任何需要檢討的地方，自當承擔一切責任！他在昨日已當面向賴主席請辭！

林右昌說，在此次罷免運動過程中，他認識了許多罷團的志工朋友們，他們無私的精神，無畏的勇氣，愛台灣的行動力，我充滿敬佩也為他們所深深感動！

林右昌表示，現在，他們最不需要的就是為結果找藉口，而是要為未來找出路。台灣這個，小小多山，充滿艱難的國家，需要我們大家繼續守護。