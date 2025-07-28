美台對等關稅未定 卓揆指示經發會第二場顧問會議擇期舉行
行政院長卓榮泰考量目前與美方關稅談判尚未定案，今天決定將原訂於明天舉行的行政院經濟發展委員會第二場「包容成長組」顧問會議推遲舉行。行政院表示，「包容成長組」討論聚焦內需相關產業，與美方對等關稅因應方案高度相關，將等與美方談判的對等關稅有結果後，再擇期通知舉行。
經發會分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三組，近期啟動的顧問會議上周由創新經濟組打頭陣，召開今年第一場顧問會議，會中聚焦AI新十大建設、AI人才培育等議題，本周則由包容成長組接棒，將在明天召開會議，鎖定提振內需。
行政院發言人李慧芝今天指出，考量目前與美方關稅談判尚未定案，而相關施政，特別是內需相關產業，將與美方對等關稅因應方案高度相關，因此卓揆指示，後續會議將待關稅談判有進一步結果後，再行擇期通知舉行，屆時盼顧問們提出更多寶貴建言，共同為台灣打造具競爭力與韌性的經濟體質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言