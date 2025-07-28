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矯正機關19首長換血 副署長林明達派高雄監獄典獄長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部矯正署副署長林明達調派高雄監獄典獄長。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署副署長林明達調派高雄監獄典獄長。圖／聯合報系資料照片

法務部今天上午公布矯正機關首長職務異動名單，核定台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長、矯正署副署長林明達調派高雄監獄典獄長；此次人事共19人異動，派令下月1日生效。

法務部表示，為配合本部矯正署所屬矯正機關首長職務出缺，統籌辦理職務調整作業，期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，選任適當人員出任新職。

依法務部公告職務調整人員及相關職務異動如下：

一、 台中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長。

二、 台南看守所所長林順斌調派台中女子監獄典獄長。

三、 台東監獄典獄長于淑華調派台南看守所所長。

四、 矯正署矯正醫療組組長李宗莉調派台東監獄典獄長。

五、 台中戒治所所長游玉梅調升矯正署矯正醫療組組長。

六、 屏東看守所所長楊戶政調派台中戒治所所長。

七、 金門監獄典獄長郭慶康調派屏東看守所所長。

八、 彰化監獄副典獄長呂銑燦調升金門監獄典獄長。

九、 矯正署後勤資源組組長陳育鼎調派台南第二監獄典獄長。

十、 台南第二監獄典獄長葉俊宏調派矯正署後勤資源組組長。

十一、 高雄監獄典獄長邱泰民調派台南監獄典獄長。

十二、 矯正署副署長林明達調派高雄監獄典獄長。

十三、 桃園女子監獄典獄長劉明彰調升矯正署副署長。

十四、 台北看守所所長詹益鵬調派桃園女子監獄典獄長。

十五、 矯正署主任秘書蘇坤銘調派台北看守所所長。

十六、 雲林監獄典獄長蘇維闊調派矯正署主任秘書。

十七、 矯正署綜合規劃組組長戴明瑋調派雲林監獄典獄長。

十八、 台南少年觀護所所長劉昕蓉調升矯正署綜合規劃組組長。

十九、 矯正署矯正醫療組專門委員沈淑慧調派台南少年觀護所所長。

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