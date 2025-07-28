矯正機關19首長換血 副署長林明達派高雄監獄典獄長

在罷免投票期間，「我愛我那小小多山的國家」突然在社群平台掀起風潮，成為同意罷免者用以表達情感及立場金句。這句話的出處一度誤傳出自鄭南榕，但事實上，原作是智利詩人聶魯達。然而，高舉「反共護台」大旗的青鳥們在熱切轉發的同時，卻不知其實聶魯達正是共產黨員，這更是一首反美霸權之作。不過，原作者是不是共產黨員或許青鳥也不在意，若真心愛著那小小多山的國家，又怎會對山頭被削平、插滿光電板的景象無動於衷呢？

2025-07-28 05:50