傳續推團結十講？ 藍批賴清德心中仍想著選舉而無治國

第一波大罷免結果出爐，全數不通過，不過傳賴清德總統的團結十講將續推，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，絕對相信賴總統在國家愈艱困時愈想要團結的意志跟努力；國民黨立委林沛祥則批，若消息屬實，就是賴總統心中仍想著選舉而無治國，認為藍軍會鬆懈，823仍有一搏的機會。

據「中國時報」報導，府方人士昨透露，「團結國家十講」將會續辦，先前會暫停是因為颱風來襲而取消，因此後續會再與各社團討論舉辦的時間與地點，並從先前中斷的「第五講」外交議題繼續講。消息一出，引發各界討論。

吳思瑤指出，雖不清楚總統是否會恢復團結國家十講，但她絕對相信總統在國家越艱困的時候，想要團結國家的意志跟努力。她說，團結十講是總統懇切的對話，希望透過演講傳達理念跟擴散凝聚國家團結力量的想法，無論是否未來五講要不要持續到十講，都要給總統團結國家最高的支持，也相信台灣多數民意絕對都想要團結。

林沛祥表示，若消息屬實，這代表賴總統將繼續進行823大罷免行動，心中還想著選舉，因為所謂團結十講過去全部是談亡國感、抗中保台、挑釁大陸等；這同時也代表，賴總統及身邊幕僚，可能預測藍軍大勝後會鬆懈，823仍有機會一搏。

另一名不具名國民黨立委分析，賴清德從未輸過選舉，現在心中只有選舉，沒有治國，雖然大家都盼朝野和諧，但如今來看可能很難，因為這就是賴清德的風格。尤其接下來面對美國對等關稅問題，可能想藉由十講將對自己不利的因素通通壓下去，甚至會更兇狠，繼續司法清算等。