聽新聞
0:00 / 0:00

結束第4輪關稅磋商 鄭麗君返台 政院備妥930億元救產業

聯合報／ 記者黃婉婷江睿智／台北報導
負責對美協商的行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
負責對美協商的行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

美國對等關稅新政八月一日上路，台美至今仍未達成協議，據悉，行政院副院長鄭麗君已結束台美第四輪實體磋商，並於今天清晨返台，最終稅率仍待美方通知或公布。由於政院喊出力拚結果不低於日韓，但日本關稅為十五％，為目前亞洲最低，我方仍期待能齊平或不超出太多。

美國總統川普日前預告，未來一周將發出兩百封關稅信函，通知各國稅率可能是十％到十五％，「一旦那些信寄出，我們就有一個協議」，但名單中是否有台灣仍是未知數。對於近日是否收到美方信函，我方不去臆測，強調已努力到最後一刻。

美國對等關稅將掀牌，政府、產業界嚴陣以待。政院備妥九三○億元銀彈，從利息補貼、轉型升級補助到薪資補貼等，支持產業並穩住就業市場，工業、農業都包含在內。

經濟部次長何晉滄表示，其中經濟部負責執行四六○億元，主要是融資方面，及升級轉型輔導、協助業者分散市場等。

農業方面，外界推測可能對美國開放市場。農業部將從生產端、運送端、通路端給予農民支持，健全外銷產業鏈，讓台灣農漁產站穩美國市場，也開拓新興高端市場；也提供農業貸款利率加碼補貼，並加碼補助外銷冷鏈體系等。

勞動市場方面，關稅衝擊中小型傳產製造業，包括機械、汽車零組件、金屬、橡塑膠業等，勞動部先前推估受影響勞工恐達十餘萬人，勞動部將啟動僱用安定措施，因關稅和景氣被迫放無薪假勞工亦能獲得薪資補貼，預算約一五○億元。

關稅 川普 鄭麗君

延伸閱讀

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

日本15％關稅…吳思瑤喊「國人期待值恐增高」！遭酸：提前打預防針嗎？

美國對台關稅如32%會引發失業潮？ 網推測：傳產恐倒一半

鄭麗君將再赴華府談關稅…遭疑「哲學系去談」：部長為何不自己去？

相關新聞

結束第4輪關稅磋商 鄭麗君返台 政院備妥930億元救產業

美國對等關稅新政八月一日上路，台美至今仍未達成協議，據悉，行政院副院長鄭麗君已結束台美第四輪實體磋商，並於今天清晨返台，...

藍主席改選！黨內促盧盡早表態 朱立倫「勿心存僥倖」

國民黨挺住罷免第一仗，藍軍士氣大振，緊接著黨主席改選時程也將公布。國民黨主席朱立倫期盼「順利交棒」，但尚未宣布是否確定不...

立院新會期攻防戰！藍白「不讓政院沒收1萬元」 合推民生法案

首波大罷免全數不通過後，各界預料藍白在立法院將會密切合作。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，藍白可能合作ＡＩ基本法、資安...

賴總統過境...傳美將關切罷免失敗？府澄清：報導訊息不確實

媒體報導指「總統賴清德預計8月4日過境紐約出席經文處酒會，美方料關切罷免失敗」，總統府發言人郭雅慧今天表示，相關報導訊息...

網傳「台南市民更重要、陳亭妃加油」布條 陳亭妃喊要求拆除

近日網路流傳1張照片為民宅屋外掛著「民進黨重要，台南市民更重要」字樣布條，且冠名「陳亭妃，加油」，引發綠營支持者議論，立...

人民的冷靜制止了民進黨 沉默選票發出巨大聲音

人民的冷靜，讓謊言與偏見失去了狂妄叫囂的力量。 這場勞民傷財的罷免立委政治鬧劇，24位遭到提案罷免的立委，根據他們自己的政治良知，行使立委職權，卻遭惡意曲解與抹黑，他們唯一罪名，就是他們都是國民黨籍。人民用自己的選票，阻止了一場可能血流成河的仇恨清算政治，未來還有一場罷免投票，必須繼續堅持理性，擊退激進勢力破壞社會的穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。