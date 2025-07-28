結束第4輪關稅磋商 鄭麗君返台 政院備妥930億元救產業

美國對等關稅新政八月一日上路，台美至今仍未達成協議，據悉，行政院副院長鄭麗君已結束台美第四輪實體磋商，並於今天清晨返台，最終稅率仍待美方通知或公布。由於政院喊出力拚結果不低於日韓，但日本關稅為十五％，為目前亞洲最低，我方仍期待能齊平或不超出太多。

美國總統川普日前預告，未來一周將發出兩百封關稅信函，通知各國稅率可能是十％到十五％，「一旦那些信寄出，我們就有一個協議」，但名單中是否有台灣仍是未知數。對於近日是否收到美方信函，我方不去臆測，強調已努力到最後一刻。

美國對等關稅將掀牌，政府、產業界嚴陣以待。政院備妥九三○億元銀彈，從利息補貼、轉型升級補助到薪資補貼等，支持產業並穩住就業市場，工業、農業都包含在內。

經濟部次長何晉滄表示，其中經濟部負責執行四六○億元，主要是融資方面，及升級轉型輔導、協助業者分散市場等。

農業方面，外界推測可能對美國開放市場。農業部將從生產端、運送端、通路端給予農民支持，健全外銷產業鏈，讓台灣農漁產站穩美國市場，也開拓新興高端市場；也提供農業貸款利率加碼補貼，並加碼補助外銷冷鏈體系等。

勞動市場方面，關稅衝擊中小型傳產製造業，包括機械、汽車零組件、金屬、橡塑膠業等，勞動部先前推估受影響勞工恐達十餘萬人，勞動部將啟動僱用安定措施，因關稅和景氣被迫放無薪假勞工亦能獲得薪資補貼，預算約一五○億元。