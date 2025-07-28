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藍主席改選！黨內促盧盡早表態 朱立倫「勿心存僥倖」

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

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國民黨挺住罷免第一仗，藍軍士氣大振，緊接著黨主席改選時程也將公布。國民黨主席朱立倫期盼「順利交棒」，但尚未宣布是否確定不連任；國民黨前秘書長李乾龍說，不希望朱心存僥倖還要連任。但黨內也有聲音認為，待八月廿三日第二波罷免案結束，再來討論。

國民黨組發會預計本周三中常會上提出黨主席選舉辦法與時程。知情人士表示，朱立倫的基調不變，仍以順利交棒為主，相關時程應會依照先前朱定調的「七月公告、九月改選、十月交接」進行。

此次大罷免，藍營縣市長組隊的區域聯防策略發揮得宜，也讓後續黨主席改選與接班梯隊話題浮上檯面。黨內人士表示，朱立倫的「愛國者行動」奏效，全黨團結一致、辛苦守下廿四席藍委，功勞苦勞都承擔不少；但「以罷制罷」策略慘敗，導致這麼多黨工身陷囹圄，很難不有所交代，此刻優雅轉身，對朱或對黨，或許是好時機。

李乾龍直言，若未來的黨主席還是朱立倫，「國民黨就會繼續沉淪」，將力促台中市長盧秀燕盡早表態。

但黨內也有聲音認為，應等八月廿三日結果全數底定，再進行改選期程；否則仗打到一半就要交棒，可能自亂陣腳，出現不必要的變數干擾。

中廣前董事長趙少康也說，這次罷免戰大家團結一致，是成功原因之一；他希望全黨放下所有意見，好好讓第二波罷免再次大失敗。

國民黨 黨主席 朱立倫 盧秀燕

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