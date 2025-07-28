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盼與在野合作 吳思瑤促政院多發政策好球
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立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」特別條例，新增普發現金一萬元，行政院已於廿二日收到函文，是否覆議將於七月卅一日前揭曉，依行政院發言人李慧芝日前指出，後續會依據憲法精神採取下一步作為。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則強調，普發現金涉及違憲，支持行政院提出覆議，不會因罷免結果有變，憲法界線很清楚，不會因為選舉得失改變對捍衛憲法的堅持。
吳思瑤說，行政院若沒有清楚的表態和後續處置，以後只要誰獲得立法多數，就能在每次選舉如法炮製，讓普發現金成為常態，絕對不值得鼓勵。
不過，她也提到，罷免案後，期待能跟在野彼此合作，但行政團隊也要多發政策好球，扣回議題主導權。
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