立院新會期攻防戰！藍白「不讓政院沒收1萬元」 合推民生法案

首波大罷免全數不通過後，各界預料藍白在立法院將會密切合作。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，藍白可能合作ＡＩ基本法、資安法、媒體議價法等；民眾黨團副總召張啓楷則表示，將續推媒體議價法立法，以及刑事訴訟法修法。

至於立法院已三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，新增普發現金一萬元法源依據，外界關注一萬元是否「被沒收」？王鴻薇指出，如果行政院對普發現金一萬元提出覆議，國民黨毫無疑問一定會否決，因為這是對所有選民的一個承諾，而且也得到人民廣泛的支持。張啓楷也表示，民眾黨團一定會否決政院覆議案。

國民黨立委賴士葆表示，因應國際情勢特別條例已經通過，行政院接下來將送特別預算至立法院，若沒有編列普發現金預算，「在野黨一定直接退回」，呼籲政院盡快依照三讀法案送預算到立法院審查。

國民黨立委李彥秀說，這次大罷免民意中，相信朝野都有聽到民眾聲音，希望行政院長卓榮泰不要再天人交戰，後續關稅條例及相關預算盡快溝通與審查，這是幫助弱勢家庭，也達到刺激國內經濟效果，趕快齊心努力，解決台灣面對的問題。

對於藍白新會期可能合作的法案，王鴻薇表示，原定議程中還有許多尚待協調處理的，例如ＡＩ基本法、資安法、媒體議價法等，這些都是國民黨相當重視的法案，希望在八月能充分討論、協商。

王鴻薇表示，八月一日開始會實施美國的貿易關稅，一定影響很大，雖然現在通過了特別條例，可是有沒有需要提出2.0版、強化版，也要看關稅的結果，受到衝擊是什麼，所以八月會期要因應美國關稅貿易戰，會是重中之重。

國民黨團首席副書記長羅智強也說，國民黨接下來一定持續以民生法案為優先，並會跟民眾黨密切合作，他昨天與民眾黨主席黃國昌一同騎單車時，彼此就有交換意見，大家敬請期待。