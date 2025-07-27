史瓦帝尼2部長訪台　聚焦人力資源、教育訓練

人民的冷靜，讓謊言與偏見失去了狂妄叫囂的力量。 這場勞民傷財的罷免立委政治鬧劇，24位遭到提案罷免的立委，根據他們自己的政治良知，行使立委職權，卻遭惡意曲解與抹黑，他們唯一罪名，就是他們都是國民黨籍。人民用自己的選票，阻止了一場可能血流成河的仇恨清算政治，未來還有一場罷免投票，必須繼續堅持理性，擊退激進勢力破壞社會的穩定。

2025-07-27 15:00