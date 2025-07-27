史瓦帝尼2部長訪台 聚焦人力資源、教育訓練
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非洲友邦史瓦帝尼公共服務部長馬天諾與教育暨訓練部長恩蘇馬羅今天訪台，在台期間將拜會外交部長林佳龍，並相關部會就台史兩國人力資源與教育訓練等議題交換意見。
外交部晚間發布新聞稿指出，史瓦帝尼王國公共服務部長馬天諾（Mabulala Maseko，另譯：馬瑟寇）及教育暨訓練部長恩蘇馬羅（Owen Sabelo Nxumalo，另譯：蘇馬洛）一行4人應政府邀請，於27日至31日訪台。
外交部說明，訪團在台期間將拜會林佳龍、接受外交部政務次長吳志中款宴，並拜會教育部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、勞動部勞動力發展署中彰投分署及公務人力發展學院等政府機關，就台史兩國人力資源與教育訓練等議題交換意見。
外交部表示，台史兩國互動密切，關係緊密。外交部將與史瓦帝尼王國在雙邊既有堅實合作基礎上，持續在史國推動「榮邦計畫」，深化台史在所有領域的互動交流，增進兩國人民的共同福祉。
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