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賴總統過境...傳美將關切罷免失敗？府澄清：報導訊息不確實
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媒體報導指「總統賴清德預計8月4日過境紐約出席經文處酒會，美方料關切罷免失敗」，總統府發言人郭雅慧今天表示，相關報導訊息並不確實，總統出訪行程一如過去，如果有確定安排，將會適時向國人公開說明。
聯合新聞網今天報導，「總統賴清德預計8月4日過境紐約出席經文處酒會，美方料關切罷免失敗」等內容，郭雅慧晚間對此表示，相關報導訊息並不確實，總統出訪行程都須經過縝密規劃，一如過去，如果有確定安排，將會適時向國人公開說明。
郭雅慧指出，建議媒體報導應依政府說明或向政府查證，而對跟美政府相關事項，亦應向美國政府查證。
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