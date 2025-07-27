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賴總統過境...傳美將關切罷免失敗？府澄清：報導訊息不確實

中央社／ 台北27日電
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

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媒體報導指「總統賴清德預計8月4日過境紐約出席經文處酒會，美方料關切罷免失敗」，總統府發言人郭雅慧今天表示，相關報導訊息並不確實，總統出訪行程一如過去，如果有確定安排，將會適時向國人公開說明。

聯合新聞網今天報導，「總統賴清德預計8月4日過境紐約出席經文處酒會，美方料關切罷免失敗」等內容，郭雅慧晚間對此表示，相關報導訊息並不確實，總統出訪行程都須經過縝密規劃，一如過去，如果有確定安排，將會適時向國人公開說明。

郭雅慧指出，建議媒體報導應依政府說明或向政府查證，而對跟美政府相關事項，亦應向美國政府查證。

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