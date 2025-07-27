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網傳「台南市民更重要、陳亭妃加油」布條 陳亭妃喊要求拆除
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近日網路流傳1張照片為民宅屋外掛著「民進黨重要，台南市民更重要」字樣布條，且冠名「陳亭妃，加油」，引發綠營支持者議論，立委陳亭妃迅速在發文澄清，該布條並非她辦公室製作，並懇請網友協尋地點，「我們會要求拆除」。
這布條的配色、字樣排版，與陳亭妃已掛出的看板及布條相仿，不過暫還沒有人能指出懸掛位置，也還無法證實是否確有此布條。
台南近期遭颱風丹娜絲重創，災區還在復原重建之路，受災戶對於政府救災表現也有不同看法，今下午臉書粉專Mr.柯學先生貼出布條照片，表示「請問一下，此時此刻，陳亭妃掛這種口號的布條是在哈囉？？？脫黨起手勢？？」
布條被聯想陳亭妃和林俊憲的2026南市長黨內之爭，Mr.柯學先生貼文下方，有挺林俊憲的南市綠營議員留言說「看不下去」、「是這個時候認為民進黨沒有顧好台南市民嗎？很難懂耶．．．」，也有網友認為「不用怕，這就是台南人的心聲，繼續掛」、「台南市民更重要，一點都沒錯」。
陳亭妃則迅速貼文澄清，「這張布條並非由我們辦公室製作，從照片中也無法確定實際的懸掛地點」，同時，陳亭妃也請求，若有朋友知道相關地點資訊，「歡迎私訊告知，會要求拆除」。
陳亭妃貼文不到半小時，就有上千人按讚與數以百計留言，許多支持者認為布條內容沒有任何不當、要求繼續懸掛，還有受災戶附上照片表示，他們家破掉的房子就是陳亭妃團隊去蓋帆布、整修的，還有網友留言說「這是台南市民的感謝與感受風災過後至今，亭妃委員的團隊帶著協助的工作人員，不眠不休努力的幫助受災民眾恢復家園。非常感謝．．．」也有網友質疑「究竟是誰搞這麼骯髒下流的手段？想批判造謠抹黑妃姐是民進黨叛徒？真的好難猜啊」。
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