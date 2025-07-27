網傳「台南市民更重要、陳亭妃加油」布條 陳亭妃喊要求拆除

近日網路流傳1張照片為民宅屋外掛著「民進黨重要，台南市民更重要」字樣布條，且冠名「陳亭妃，加油」，引發綠營支持者議論，立委陳亭妃迅速在發文澄清，該布條並非她辦公室製作，並懇請網友協尋地點，「我們會要求拆除」。

這布條的配色、字樣排版，與陳亭妃已掛出的看板及布條相仿，不過暫還沒有人能指出懸掛位置，也還無法證實是否確有此布條。

台南近期遭颱風丹娜絲重創，災區還在復原重建之路，受災戶對於政府救災表現也有不同看法，今下午臉書粉專Mr.柯學先生貼出布條照片，表示「請問一下，此時此刻，陳亭妃掛這種口號的布條是在哈囉？？？脫黨起手勢？？」

布條被聯想陳亭妃和林俊憲的2026南市長黨內之爭，Mr.柯學先生貼文下方，有挺林俊憲的南市綠營議員留言說「看不下去」、「是這個時候認為民進黨沒有顧好台南市民嗎？很難懂耶．．．」，也有網友認為「不用怕，這就是台南人的心聲，繼續掛」、「台南市民更重要，一點都沒錯」。

陳亭妃則迅速貼文澄清，「這張布條並非由我們辦公室製作，從照片中也無法確定實際的懸掛地點」，同時，陳亭妃也請求，若有朋友知道相關地點資訊，「歡迎私訊告知，會要求拆除」。