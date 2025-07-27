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藍營布局2026 新北為重中之重 學者籲提最強棒應對硬仗

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
朱立倫可能面臨黨主席即將交棒議題，侯友宜（前排右二）是新北市長，兩人對新北的熟悉與影響力，勢必左右國民黨新北之戰布局。本報資料照片
朱立倫可能面臨黨主席即將交棒議題，侯友宜（前排右二）是新北市長，兩人對新北的熟悉與影響力，勢必左右國民黨新北之戰布局。本報資料照片

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國民黨在726罷免案罷免案全數守住，展現基層動員實力，儘管短期士氣回升，但學者提醒，真正硬仗仍是2026地方選舉，尤其新北作為藍營最大票倉，未來提名布局格外關鍵。學者分析指出，朱立倫即將交棒，侯友宜又是現任市長，兩人對新北的熟悉與影響力，勢必左右國民黨的候選人安排，「新北是重中之重，不容有失」。

中山大學榮譽教授廖達琪指出，目前傳出角逐者包含前副市長李四川與現任副市長劉和然，雖然劉和然積極爭取，但目前在民調與媒體能見度上並不突出，「國民黨最後仍須透過民調決定最強人選」。她強調，朱立倫與侯友宜對新北都非常了解，若能共識整合、推出最具勝選機會者，才可能在2026延續藍營執政，「否則若內部紛爭不斷，國民黨依然非常兇險」。

她也指出，這次大罷免儘管成功守住，並不代表基層盤勢穩固，尤其是市政滿意度與民意走向變化快速，「接下來誰出線，不能只靠人情與資歷，而要回到民調基礎與勝選可能性來看」，否則一旦民進黨在新北布局成型，藍營恐怕面臨政權流失的危機。

新北 國民黨 侯友宜 朱立倫 李四川

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