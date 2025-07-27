藍委籲內閣負政治責任 綠：行動領導國家不需隨之起舞

大罷免結果出爐，國民黨守住24席立委席次，立委王鴻薇今天說，8月1日美國關稅實施，當務之急是降低產業界與農業界衝擊，因此她希望內閣改組，但絕對不要再有空降、酬庸，或只是為了要負政治責任倉促換人。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，王鴻薇的說法前後矛盾，在野黨這時候一定會高調做出很多主張，把這場公民行動定調為政黨對決，對執政黨施壓要求誰下台、誰負政治責任。

吳思瑤強調，執政黨會沉著去面對一切，負責任絕對不是口頭說說，而是要用行動領導國家，不需隨之起舞。

首波24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案昨天投開票，結果全數不通過。王鴻薇今天上午進行車隊掃街謝票，感謝選民的支持。

王鴻薇受訪時表示，這段時間社會太過對立撕裂，大罷免過後，如何消弭社會間的裂痕，降低彼此對立，讓社會更融合、和諧，是朝野共同的責任，台灣應該要往前走，朝野也應回應人民的期待。

王鴻薇說，這段時間立法院通過許多福國利民法案，但行政院都置之不理，並採取對抗的態度；其實不管是面對美國的關稅貿易戰，或是南部受災嚴重狀況，行政院的表現通通都不及格，這段時間確實有很多內閣改組的呼聲，也有些部會首長遭點名。

王鴻薇認為，美國關稅貿易戰即將來襲，內閣改組是應該負起政治責任，但更希望8月1日美國關稅實施時，若有內閣改組，當務之急是要把美國貿易戰的衝擊和影響，對外銷廠商、中小企業、農業和廣大的勞工的衝擊，都降到最低。

王鴻薇說，這時若要內閣改組，絕對不要有空降、酬庸，或只是為了要負政治責任倉促換人，這樣對廣大的中小企業、農民、勞工反而是不利的。