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柯建銘不適任黨團總召？ 羅智強酸：柯建銘吃了誠實豆沙包
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首波大罷免投票結果出來，無1席被罷掉，民進黨團總召柯建銘也被列為咎責對象之一。國民黨立委羅智強今表示，柯建銘要不要當總是民進黨的家務事，但也不諱言柯是吃了誠實豆沙包的大白話者，就是柯告訴大家「大罷免就是民進黨發動的。」
羅智強今天車隊掃街謝票前受訪，他直言「柯建銘要不要當總召，那是民進黨的家務事」，但是某種程度，柯建銘還滿誠實，他真心大白話地說，總統賴清德就是大罷免幕後的共同策畫人，他精準預言團結十講、賴清德的罷免大出場，他甚至可以直接命令中選會選在有護理師國考的7月26日舉行大罷免。
羅智強表示，有民眾家中2個小孩都在考護理師，早上8點30分要考到傍晚5點；民眾非常憤怒，難道他的兩個孩子都不是台灣的公民？為什麼要剝奪他們的公民權？為什麼讓他們沒有機會投票？
羅智強直言，多少要考護理師的學子，他們犧牲了投票權。光從這件事情就可想像民進黨的荒謬，當柯建銘指定726作為罷免投票日時，多少人告訴他那天是國考，結果中選會不敢違逆柯建銘的意旨，硬是選在726，完全不尊重任何民主。
羅智強認為，柯建銘要不要當總召是民進黨的家務事，但是柯建銘也是吃了誠實豆沙包的大白話者，就是他告訴大家「大罷免就是民進黨發動的。」
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