黨主席改選 徐巧芯曝適格主席條件：絕對有情有義支持

首波罷免結果出爐，國民黨主席改選也將登場，黨主席朱立倫在首波罷免落幕後宣布，將兌現承諾交棒。立委徐巧芯今被問支持誰出來？徐說「726這場罷免，曾幫助我們的人一定有情有義全力支持」。

徐巧芯今天展開謝票行程，對於接下來黨內的黨主席改選，徐巧芯說，這一次大家都辛苦了，不管是朱立倫主席、盧秀燕市長、蔣萬安市長、張善政市長、侯友宜市長，還有每一位直轄市、縣轄市市長，大家都是用盡自己力量。甚至還有立法院長韓國瑜也幫忙反罷免頭都曬黑了，看起來很不忍心。

徐巧芯說，不管黨主席選舉什麼時候，到時候要怎麼協調或選舉？她認為，所有曾經在這次726大罷免幫助我們的人，我們都會認為「他是一個適格的主席」，儘管到現在，還沒有看到哪一位有想要選主席的念頭或表態，但她想法很簡單，726這場罷免，「曾經幫助我們的人，我們一定是有情有義，一定全力支持」。