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國民黨主席改選朱立倫要交棒？ 侯友宜一句四兩撥千斤

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察泰山中山段社宅。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察泰山中山段社宅。記者劉懿萱／攝影

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首波大罷免結果國民黨守下24席立委，國民黨主席改選也將登場。新北市長侯友宜說，現在最重要是回歸常態做事，黨有黨的規畫，他會全力以赴做好自己本分的工作。立委洪孟楷則說，尊重黨員民意及安排，但先決條件是團結、團結還是團結。

侯友宜今受訪說，現在最重要的是，能夠努力回歸到常態做事，當然還有第二階段的罷免，希望都能讓優質立委順利過關，所以一切以把握當下、努力做事，回歸人民需求。至於黨有黨的規劃，我們全力以赴，做好自己本分的工作。

媒體追問，2026新北國民黨內競爭是否會更激烈？侯說，現在離選舉還有一段時間，最重要的是要努力地做事，人民選舉出來市長就是希望努力做事，回歸到人民所需。他身為現任的市長，我一定努力地把握，在我任期裡面全力地衝刺，讓新北市能夠做出人民更有感的成績。

而針對黨主席9月改選，洪孟楷說，黨內規畫他不清楚，但以黨內民代身分來講，這一次罷免過程中，看到每一個國民黨上下團結一心，展現空前團結，同時也跟白營有非常好的合作，所以只要在野力量能夠團結、不分你我，展現真正主流民意，讓任何一位執政者在民意面前要謙卑。

洪說，黨主席的部分，是不是一定在9月選舉，還是有什麼樣考量？尊重黨員的民意及安排，但是先決條件，團結、團結還是團結，大家已經看到726團結的樣子，持續下去才是回應台灣主流民意最好的方式。

國民黨 黨主席 侯友宜

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