快訊

天然利尿劑、有益心血管健康 營養師推薦夏天該吃西瓜8大理由

南下捨棄高鐵改選「它」…台北到新竹只花145元 網狂讚：便宜還豪華

中職／羅戈不走了！中信兄弟：他想一起拚下好成績

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕接棒國民黨主席？ 羅智強：新主席會背千斤萬石

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委羅智強今車隊掃街謝票前受訪，談及國民黨主席改選，新主席身上背的是千斤萬石。記者林佳彣／攝影
國民黨立委羅智強今車隊掃街謝票前受訪，談及國民黨主席改選，新主席身上背的是千斤萬石。記者林佳彣／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

首波罷免案藍委24案均不通過，如今傳出國民黨主席朱立倫任期屆滿將交棒，尤以台中市長盧秀燕呼聲最高。國民黨立委羅智強今車隊掃街謝票前回應，新主席身上背的是千斤萬石，他相信國民黨會集體智慧選出最好人選。

據了解，國民黨中央7月30日將黨主席改選時程及作業辦法送中常會通過，7月31日公告，估8月23日第二波藍委罷免案投票結束後，進行領表及登記，9月完成改選，10月在中常會或召開全代會交接黨主席。也傳出盧秀燕的呼聲高。

羅智強今對此回應，在這次可以看到，國民黨是展現「全黨救全黨」、「全黨幫全黨」無比團結的氣勢。

他說，黨主席選舉，他相信國民黨上上下下一定會有智慧選出適合的領導人，接下來挑戰非常艱鉅，包括還有7位同志8月23日要面對大惡罷，乃至於接下來縣市長選舉、總統大選，新的黨主席也身上背的是千斤萬石，他相信國民黨會有集體智慧選出最好的黨主席人選。

國民黨 盧秀燕 黨主席

延伸閱讀

影／羅智強鞠躬謝票 感謝台灣人民用「零」給民進黨教訓

游盈隆斷言823「大摃龜」 羅智強指國民黨1困境

從台中出發的藍白合2.0 盧秀燕打開國民黨新戰局

【即時短評】「戰神」羅智強成功激起藍營投票 還裂解綠營基本盤

相關新聞

遭曹興誠控中共地下黨員…徐巧芯不撤告 送曹董這句話

大罷免726投票全數不通過，北市立委徐巧芯今早展開謝票，對於先前聯電創辦人曹興誠曾指徐加入中國地下黨，徐巧芯今被問是否撤...

大罷免大失敗　林俊憲：當然要檢討　執政者沒有悲觀的權利

首波罷免投票結果不如預期，民進黨內出現檢討聲浪，賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲27日指出，失敗了當然要檢討，尊重府院黨後續...

學者解讀大罷免失敗 民進黨操作過頭激發反罷選民投票

大罷免失敗，罷團滑鐵盧，台大政治系教授左正東解讀，民眾黨前主席柯文哲司法案件，激發年輕「小草」的投票意願，成為反罷成功不可或缺的要素。台北大學公行系教授劉嘉薇指出，多數民意其實並不贊成罷免，但「沉默螺旋」的大眾必須逐漸感受到「不是只有我不喜歡青鳥」的多數氛圍，才會轉化為主流力量出來投票。 不過，劉嘉薇認為，縱然大罷免大失敗，賴總統仍然不會讓步、不會放棄權力，仍會以少數總統的身分，繼續與在野黨對抗，維持目前朝小野大的僵局。

柯建銘不適任黨團總召？ 羅智強酸：柯建銘吃了誠實豆沙包

首波大罷免投票結果出來，無1席被罷掉，民進黨團總召柯建銘也被列為咎責對象之一。國民黨立委羅智強今表示，柯建銘要不要當總是...

黨主席改選 徐巧芯曝適格主席條件：絕對有情有義支持

首波罷免結果出爐，國民黨主席改選也將登場，黨主席朱立倫在首波罷免落幕後宣布，將兌現承諾交棒。立委徐巧芯今被問支持誰出來...

國民黨主席改選朱立倫要交棒？ 侯友宜一句四兩撥千斤

首波大罷免結果國民黨守下24席立委，國民黨主席改選也將登場。新北市長侯友宜說，現在最重要是回歸常態做事，黨有黨的規畫，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。