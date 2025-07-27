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盧秀燕接棒國民黨主席？ 羅智強：新主席會背千斤萬石
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首波罷免案藍委24案均不通過，如今傳出國民黨主席朱立倫任期屆滿將交棒，尤以台中市長盧秀燕呼聲最高。國民黨立委羅智強今車隊掃街謝票前回應，新主席身上背的是千斤萬石，他相信國民黨會集體智慧選出最好人選。
據了解，國民黨中央7月30日將黨主席改選時程及作業辦法送中常會通過，7月31日公告，估8月23日第二波藍委罷免案投票結束後，進行領表及登記，9月完成改選，10月在中常會或召開全代會交接黨主席。也傳出盧秀燕的呼聲高。
羅智強今對此回應，在這次可以看到，國民黨是展現「全黨救全黨」、「全黨幫全黨」無比團結的氣勢。
他說，黨主席選舉，他相信國民黨上上下下一定會有智慧選出適合的領導人，接下來挑戰非常艱鉅，包括還有7位同志8月23日要面對大惡罷，乃至於接下來縣市長選舉、總統大選，新的黨主席也身上背的是千斤萬石，他相信國民黨會有集體智慧選出最好的黨主席人選。
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