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遭曹興誠控中共地下黨員…徐巧芯不撤告 送曹董這句話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
徐巧芯也送曹興誠一句話「希望大家可以勇敢面對，自己曾經做過的事情。」記者林麗玉/攝影
徐巧芯也送曹興誠一句話「希望大家可以勇敢面對，自己曾經做過的事情。」記者林麗玉/攝影

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大罷免726投票全數不通過，北市立委徐巧芯今早展開謝票，對於先前聯電創辦人曹興誠曾指徐加入中國地下黨，徐巧芯今被問是否撤告？徐今說不撤告，就看法院什麼時候開庭。

徐也送曹興誠一句話「希望大家可以勇敢面對，自己曾經做過的事情。」

徐巧芯今天也提到，接下來她擔心的是，如果民進黨不認「大惡霸大失敗」，接下來改用「司法追殺」司法戰方式，追殺在野黨，不過徐也奉勸賴清德總統、賴清德主席，不要用這種方式追殺在野黨，否則後座力可能會比726更強，因為人民的眼睛是雪亮的。

徐巧芯說，或許擺在賴清德總統前一天晚上的民調，還是覺得可以罷免掉10席國民黨立委，但民進黨想不到的是，真正的民眾當天都出來投票，在她選區投票率是全台灣第二高，第一高是花蓮傅崐萁選區，大家民調時可能不願意表態，因為怕司法追殺聽的民調就掛掉，「給了賴清德美好的想像」。

但徐說，許多民眾都有告訴她，雖不敢接電話、怕被查水表、怕被做記號、怕綠共在記錄，但關鍵時候民眾都出來投票，表達對賴清德賴政府的不信任，如果賴清德還用司法追殺的方式，只會讓民進黨、賴清德陷入更高民意的不滿，這對中華民國絕對不是好事、對民進黨也不是好事，希望檢調單位能夠三思。

對於先前罷團的抹紅抹黑是否撤告？徐巧芯說，她沒有打算要撤告，因為這過程不只有她，很多委員也被霸凌造謠，但「我們不會因為它過了就過了」，因為她要告訴這個國家、這個社會，公民有罷免權利，法律寫得清清楚楚，不過造謠沒有、抹黑沒有。

賴清德 徐巧芯 曹興誠

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