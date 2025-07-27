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普發現金1萬元 李彥秀曝數據喊話卓榮泰：相信已經聽到民意

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
726大罷免投票，港湖立委李彥秀拿到10萬多不同意罷免票，罷免案不通過，李彥秀今早開始港湖謝票行程。圖／李彥秀辦公室提供
726大罷免投票，港湖立委李彥秀拿到10萬多不同意罷免票，罷免案不通過，李彥秀今早開始港湖謝票行程。圖／李彥秀辦公室提供

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北市港湖立委李彥秀今展開謝票，對於是否認為內閣該改組？李說，這是賴總統、民進黨自己黨內的決定。誠如北市長蔣萬安昨說沒有誰是贏家，明天又是新開始，籲朝野趕快溝通，齊心努力面對接下來關稅等挑戰。

媒體也問李彥秀，普發一萬元是否要求行政院卓榮泰盡快編預算？李說，她相信在整個反惡罷過程，朝野大家都應該已傾聽民意聲音，普發1萬元對弱勢家庭有一定幫助；對刺激內需、服務業有一定幫助，包括前總統馬英九的消費券、前總統蔡英文的振興券都有達到刺激經濟景氣3%百分點。

李彥秀說，這一次大罷免民意中，相信朝野有聽到一定聲音，希望卓院長不要再天人交戰，盡速聽到大家聲音，將後續關稅條例及相關預算盡快溝通與審查，這也是幫助弱勢家庭，也達到刺激國內經濟效果，趕快齊心努力，解決台灣面對的問題。

726大罷免投票，港湖立委李彥秀拿到10萬多不同意罷免票，罷免案不通過，李彥秀今早開始港湖謝票行程。李彥秀說，感謝港湖鄉親的信任與支持，她會一本初心繼續守護港湖，守護台北，也坦言這場反罷免的戰役，真的很艱難、真的很艱難，千言萬語，只有無限的感謝、感謝、感謝。

媒體問李彥秀，大罷免726全數不通過後，有人喊出內閣改組？還有賴清德總統應辭民進黨黨主席？李彥秀說，這是賴總統自己要做的決定，也是民進黨自己黨內的決定，不過現在關稅還沒開封，還有台幣升值等挑戰，產業界也需要了解整體狀況，以因應下半年度第三、四季產業布局，所以周一又是新的開始，期待朝野能盡速針對產業需求、關稅條例後續等，要審查的議案，看看未來有沒有什麼調整空間。

李彥秀說，接下來朝野應該要一起齊頭努力，罷免726選舉昨天已經結束，明天又是新的開始，朝野應該趕快進行更好溝通，面對接下來挑戰。

726大罷免投票，港湖立委李彥秀拿到10萬多不同意罷免票，罷免案不通過，李彥秀今早開始港湖謝票行程。圖／李彥秀辦公室提供
726大罷免投票，港湖立委李彥秀拿到10萬多不同意罷免票，罷免案不通過，李彥秀今早開始港湖謝票行程。圖／李彥秀辦公室提供
726大罷免投票，港湖立委李彥秀拿到10萬多不同意罷免票，罷免案不通過，李彥秀今早開始港湖謝票行程。圖／李彥秀辦公室提供
726大罷免投票，港湖立委李彥秀拿到10萬多不同意罷免票，罷免案不通過，李彥秀今早開始港湖謝票行程。圖／李彥秀辦公室提供

朝野 李彥秀 行政院 卓榮泰 普發一萬

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