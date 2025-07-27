大罷免後點名這些人 徐巧芯：卓榮泰下台、內閣改組

大罷免726投票全數不通過，北市立委徐巧芯今天一早謝票，媒體問徐，是否認為行政院長卓榮泰該下台？內閣重新改組？徐巧芯說，她認為卓應立刻下台，並且內閣重新改組。

徐巧芯說，卓榮泰先前多次以行政院長身分暗示、明示說要大罷免，這已不是一個行政院長該做的事；她也以經濟部長郭智輝為例，現在談川普關稅戰經濟部應是重中之重，但郭卻對台電員工說「不想做那就不要做」、還有認為「救災一百分」，這些發言都讓台灣人民覺得非常誇張、非常離譜。

徐巧芯說，民進黨很多部會官員都非常、非常不適任，除了郭智輝，還有更多族繁不及備載的官員說法，卓榮泰應該立即下台，行政團隊也應該全面改組。