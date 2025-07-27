沈伯洋喊「衝撞會累積」要比氣長 網質疑：看不到反省
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首波罷免投票國民黨立委大獲全勝，民進黨立委沈伯洋凌晨在臉書發文感謝罷團的努力，但「運動的衝撞會累積，會有意義」，要比氣長，接下來磨難不會少，但各位的勇氣會成為台灣民主的一道光。但該篇貼文也遭質疑未對民進黨本身自我檢討，再不反省只會丟掉政權。
沈伯洋指出，雖然罷免結果不如電影般美好，但運動的衝撞是有意義的，比氣長。相信大家站出來不是為了罷掉誰，而是因為不能沉默。
對於罷免結果，沈伯洋說，雖然未能罷免任何一位藍委，但運動喚起了社會討論與對話，甚至有些罷案能走到第二階段，已是成果。他強調「這些努力，是我做不到的。」
沈伯洋表示，罷免行動的初衷在於促使國民黨改變，讓藍營立委明白「做某些事是有代價的」。他認為這半年來已見成效，例如預算凍結被解凍、部分法案遭擱置等。他也稱，「接下來會面臨的磨難不會少，但各位的勇氣，會成為台灣民主路上的一道光」。
貼文發出後，留言區除了打氣的留言，也湧入質疑的聲音，「整篇完全沒有檢討綠營自己，再這樣下去，絕對會變在野」「拿人民的納稅錢。搞罷免」、「每天看你練肖話，顛倒黑白，還總是能找到最刁鑽的角度切入用最厲害的話術騙人」。
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