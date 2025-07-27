大罷免後內閣改組？王鴻薇：不要有空降、酬庸

大罷免結果不如綠營預期，行政院長卓榮泰是否該率內閣團隊總辭，也備受熱議。針對內閣是否改組，國民黨立委

王鴻薇上午車隊掃街謝票時受訪指出，內閣改組是應該負起的政治責任，但不要有空降、酬庸，或只是為了要負政治責任倉促換人。

王鴻薇上午用車隊掃街謝票，感謝中山、北松山區的選民對她的支持。王鴻薇指出，這段時間社會太過的對立撕裂，很多地方都有衝突，大罷免過後，如何消弭社會的裂痕，降低彼此間對立，讓社會更融合、更和諧，這是朝野共同的責任，台灣應該要往前走。

王鴻薇指出，這段時間立法院通過非常多福國利民的民生法案，但是行政院都置之不理，而且採取對抗的態度，其實不管是面對美國的關稅貿易戰，或是南部受災這麼嚴重，行政院的表現，通通都不及格，這段時間確實有很多內閣改組的呼聲，甚至有一些部長都被點名。