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罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

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從台中出發的藍白合2.0 盧秀燕打開國民黨新戰局

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕打開國民黨新戰局。記者黃仲裕/攝影
台中市長盧秀燕打開國民黨新戰局。記者黃仲裕/攝影

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國民黨台中市3名年輕藍委挺過罷免戰，台中市長盧秀燕扮演關鍵角色。盧秀燕親自領軍，建立台中6藍委平台，合作對抗罷團與綠營，盧結合民眾黨主席黃國昌，重啟藍白合2.0，成功守住台中市，政治動能更外溢到全台，有利於藍營2026台中交棒，也帶旺2028聲勢。

台中6席藍委都面臨罷免戰役，原市區3藍委昨反罷免告捷，原縣區3藍委8月23日面臨第二波考驗。盧秀燕啟動「區域聯防」模式，建立6藍委聯繫平台，共享人力資源與議題策略，聯合陣線對抗罷團與民進黨，展現整體動員的戰力。

不同於傳統「中央決策、地方執行」的選戰模式，盧秀燕建立以市長為核心的地方諸侯輔選體系，結合市政優勢與地方人脈，協調市黨部、議會系統、社團與宮廟系統，最後關頭請假兩天半，「盧媽媽」親上火線車隊掃街拜票，為「小雞」全面動員催票。

大罷免掀起人民反感，盧秀燕主攻民生議題，針對中央政府在能源政策、物價控制、災害應變等表現提出質疑，從地方電力供應不穩、全國缺電危機，延伸到花蓮地震災後重建、南台灣救災不力等，建立「中央失能、地方受害、藍營守護」的邏輯。

為拉高罷免投票熱度，盧陣營啟動國民黨青年軍，在年輕選民高度集中的區域，以「反對報復式罷免」為主軸，結合生活焦慮、政黨對決，動員青年選民拒投同意票，「民生對決」的主軸，打出「怒火中燒」，控訴台中電廠影響台中人健康，炒熱中間選民的政治參與感。

盧秀燕啟動新一輪的藍白合模式，投票前2周與黃國昌同台大造勢，黃喊出「台中人的事就是民眾黨的事」，盧更喊出「藍白為國家、為人民而合」，爭取藍白與中間選民支持者投不同意票，成為藍營其他縣市輔選的參考模式。

盧秀燕以地方首長領軍輔選，將市政聲望轉化為輔選力，成為國民黨地方諸侯輔選的新典範，串聯台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政全心投入反罷免台，展現國民黨近年罕見的地方首長集體出擊態勢。

盧秀燕鞏固台中地盤，重新定義「母雞」角色，選戰影響力更外溢到雙北、桃園、新竹等地。盧首波反罷告捷，對於2026把台中市長交棒給藍營更添勝算，放眼2028總統大選，也更添反攻力道。

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