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罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

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行政院若對普發現金1萬提覆議？王鴻薇：一定會否決

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇上午車隊掃街謝票時受訪。記者楊正海／攝影
國民黨立委王鴻薇上午車隊掃街謝票時受訪。記者楊正海／攝影

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普發現金1萬元是否影響這次大罷免，引發關注。國民黨立委王鴻薇上午車隊掃街謝票時受訪指出，如果行政院對普發現金1萬元提出覆議，那毫無疑問，國民黨一定會否決這個覆議，因為這是對所有選民的一個承諾，而且也得到人民廣泛的支持。

至於8月立法院的其他重要議程？王鴻薇表示，原訂的議程，例如現在修法過程中還需要積極協調的，比如像AI基本、資安法，還有媒體強制議價的法案，這些其實都是國民黨很重視的相關的法案，希望在8月分能夠做充分的討論、協商，因為很多的產業都非常期待。

另外，因為8月1日開始會實施美國的貿易關稅，一定影響很大，雖然現在通過了特別條例，可是有沒有需要提出2.0版、強化版，也要看關稅的結果，受到衝擊是什麼，所以8月會期的議程，因應美國關稅貿易戰，會是重中之重。

法案 國民黨 王鴻薇 普發現金

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