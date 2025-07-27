行政院若對普發現金1萬提覆議？王鴻薇：一定會否決

普發現金1萬元是否影響這次大罷免，引發關注。國民黨立委王鴻薇上午車隊掃街謝票時受訪指出，如果行政院對普發現金1萬元提出覆議，那毫無疑問，國民黨一定會否決這個覆議，因為這是對所有選民的一個承諾，而且也得到人民廣泛的支持。

至於8月立法院的其他重要議程？王鴻薇表示，原訂的議程，例如現在修法過程中還需要積極協調的，比如像AI基本、資安法，還有媒體強制議價的法案，這些其實都是國民黨很重視的相關的法案，希望在8月分能夠做充分的討論、協商，因為很多的產業都非常期待。

另外，因為8月1日開始會實施美國的貿易關稅，一定影響很大，雖然現在通過了特別條例，可是有沒有需要提出2.0版、強化版，也要看關稅的結果，受到衝擊是什麼，所以8月會期的議程，因應美國關稅貿易戰，會是重中之重。