快訊

罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

健康效益大不同 專家告訴你吃黑巧克力的最佳時間及其6大營養

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德恐成戒嚴後首位無法連任總統？網熱議：民進黨遭遇信任危機

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德面臨執政危機，大罷免失敗被視為強烈不信任訊號，PTT熱議他恐成解嚴後首位無法連任的民選總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德面臨執政危機，大罷免失敗被視為強烈不信任訊號，PTT熱議他恐成解嚴後首位無法連任的民選總統。圖／聯合報系資料照片

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

賴清德會成為解嚴後首位無法連任的民選總統嗎？隨著罷免案投票結束、態勢明朗，PTT政治板熱議不斷。原PO直言，「昨天的罷免態勢很清楚說明了不信任票」，最終罷免失敗，民意反撲已無法忽視，甚至點名賴清德「基本上玩完了」。

文章也質疑罷免案背後的「公民團體」其實是政黨運作，讓民進黨陷入進退兩難的泥淖，「8月的挺也不是，不挺也不是」，進一步重創執政正當性。原PO預測，賴清德將高機率成為無法連任的總統，未來還可能面對訴訟與政治清算。

不少人認為此役後賴清德政權正式跛腳，「才當一年多就GG，真的要創紀錄了」、「民進黨也別肖想挑戰北中部縣市長，完全沒機會」。也有網友直言，「罷免案票數雖沒通過門檻，但已讓中間選民倒戈，等同一次大規模的不信任投票」。

藍營方面，蔣萬安盧秀燕黃國昌等潛在人選被熱烈點名，「柯盧配」、「盧昌配」等討論甚囂塵上。但也有網友認為蔣不會輕易跳下來選，「他是儲君，會被保護」、「這屆若形勢看好，國民黨必定內鬥搶人選」。

賴清德 民進黨 國民黨 黃國昌 盧秀燕 蔣萬安

相關新聞

台灣無課責式罷免在民主國家中罕見 因那是漠視民意

首波大罷免結果揭曉，推翻民進黨原先預期，落到大罷免大失敗的結局。賴總統威信嚴重受挫，在野合力力阻國家陷入險境，否則，民進黨若罷免得逞，再加上後續補選得勝，一舉達到國會過半的目標，如此結果，就會變成是「錯誤的制度，造成錯誤的結果」。 賴清德把大罷免當作打壓、清剿在野的政治工具，然而，被國人視為「理所當然」的罷免制度，其實並不普遍存在於民主國家中；即使有，類似台灣這種「無課責式」的罷免制度，也十分少見。原因其實很簡單，就是第一，在代議制度下，任期具有和民選公職的社會契約關係；第二，在內閣制、雙首長制國家，往往有倒閣、解散國會制度，所以罷免制度可有可無；第三，則是罷免制度要如何設計才恰當，顯得莫衷一是。門檻高了，則罷免制度只是擺設；門檻低了，則削弱選舉正當性。

大罷免後內閣改組？王鴻薇：不要有空降、酬庸

大罷免結果不如綠營預期，行政院長卓榮泰是否該率內閣團隊總辭，也備受熱議。針對內閣是否改組，國民黨立委

從台中出發的藍白合2.0 盧秀燕打開國民黨新戰局

國民黨台中市3名年輕藍委挺過罷免戰，台中市長盧秀燕扮演關鍵角色。盧秀燕親自領軍，建立台中6藍委平台，合作對抗罷團與綠營，...

行政院若對普發現金1萬提覆議？王鴻薇：一定會否決

普發現金1萬元是否影響這次大罷免，引發關注。國民黨立委王鴻薇上午車隊掃街謝票時受訪指出，如果行政院對普發現金1萬元提出覆...

賴清德恐成戒嚴後首位無法連任總統？網熱議：民進黨遭遇信任危機

賴清德會成為解嚴後首位無法連任的民選總統嗎？隨著罷免案投票結束、態勢明朗，PTT政治板熱議不斷。原PO直言，「昨天的罷免態勢很清楚說明了不信任票」，最終罷免失敗，民意反撲已無法忽視，甚至點名賴清德「基

罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

首波罷免結果出爐，接下來還有823第二波罷免投票，國民黨主席改選也將登場。黨主席朱立倫在首波罷免落幕後宣布,，將兌現承諾宣布順利交棒。朱的威信在這場罷免戰受到重挫，誰將帶領國民黨再起，重振黨務，迎戰罷免後2026年的地方大選及2028年的總統大選，黨內寄希望於台中市長盧秀燕，盧也終須做出決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。