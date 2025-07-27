賴清德恐成戒嚴後首位無法連任總統？網熱議：民進黨遭遇信任危機

賴清德會成為解嚴後首位無法連任的民選總統嗎？隨著罷免案投票結束、態勢明朗，PTT政治板熱議不斷。原PO直言，「昨天的罷免態勢很清楚說明了不信任票」，最終罷免失敗，民意反撲已無法忽視，甚至點名賴清德「基本上玩完了」。

文章也質疑罷免案背後的「公民團體」其實是政黨運作，讓民進黨陷入進退兩難的泥淖，「8月的挺也不是，不挺也不是」，進一步重創執政正當性。原PO預測，賴清德將高機率成為無法連任的總統，未來還可能面對訴訟與政治清算。

不少人認為此役後賴清德政權正式跛腳，「才當一年多就GG，真的要創紀錄了」、「民進黨也別肖想挑戰北中部縣市長，完全沒機會」。也有網友直言，「罷免案票數雖沒通過門檻，但已讓中間選民倒戈，等同一次大規模的不信任投票」。

藍營方面，蔣萬安、盧秀燕、黃國昌等潛在人選被熱烈點名，「柯盧配」、「盧昌配」等討論甚囂塵上。但也有網友認為蔣不會輕易跳下來選，「他是儲君，會被保護」、「這屆若形勢看好，國民黨必定內鬥搶人選」。