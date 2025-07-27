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綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

直擊！跟著「藍營戰神」羅智強反惡罷的一天 周而復始做這些事

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
選戰倒數兩天，面臨罷免的國民黨立委羅智強（右），在國民黨副主席連勝文（左）陪同下，前往和平東路與復興南路口，向路過的人車請託，尋求支持。記者胡經周／攝影
選戰倒數兩天，面臨罷免的國民黨立委羅智強（右），在國民黨副主席連勝文（左）陪同下，前往和平東路與復興南路口，向路過的人車請託，尋求支持。記者胡經周／攝影

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罷免第一波投票結果出爐，台北市第6選區（大安區）藍委羅智強最終已不同意票7萬4808勝過同意票5萬6726票，就連同意門檻25%都未達到，罷免案不通過。在投票前本報記者實際跟訪「羅的一天」，從早到晚不是在立院就是在地方宣講，面對罷免，羅的臉上看不出一絲笑容，即使身體有恙生病都好不了，當時他笑稱若能挺過罷免，除了感謝選民外，自己也該好好休息。

採訪當天，由於颱風外流環流天氣不穩定，羅智強早上7時30分就穿著雨衣，站在和平復興路口與上班上課民眾打招呼，一旁還有國民黨副主席連勝文陪同，而這個景象更成為這幾個月的日常。

「幾乎不是在立院，就是在立院的街頭」羅智強細數自己每天的行程，從一大早到大安森林公園與早起運動民眾道早安、接著站路口、到立院開會、中午掃市場、下午回立院處理工務、傍晚繼續站路口，每天周而復始，傾聽民意，遇到支持、反對的都有。

羅跟選民打招呼的笑容中透露出一絲憂慮，他直言這場大罷免比選舉還痛苦，「因為完全沒有對手」所有箭靶都射向他，面對各界攻擊，他只能想辦法防守。也因為這場大罷免，社會的和諧遭撕裂，更有支持者告訴他，只敢默默的支持，不想表態而遭受攻擊，讓他感嘆「民主社會為何會變成這樣。」

當時詢問羅智強若挺過罷免想要做什麼，羅直言「休息！」這場大罷免不只是勞民傷財，也為了反惡罷疲於奔命了好幾個月，生了好幾場病，但最重要的是，要好好謝謝他的支持者，會繼續為大安打拚，繼續堅持做對的事，也會在國會繼續監督執政。

而接下來該如何修復對立，羅智強呼籲，「賴清德要有所覺悟」台灣社會仍處於對立肅殺氣氛，賴總統如果不收手，沒有覺悟的話，等同於「玩火自焚」，台灣人一定會受不了，之後也會有所反撲， 最後民進黨一定會被人民唾棄。

「幾乎不是在立院，就是在立院的街頭」羅智強細數自己每天的行程，從一大早到大安森林公園與早起運動民眾道早安、接著站路口、到立院開會、中午掃市場、下午回立院處理工務、傍晚繼續站路口，每天周而復始。報系資料照。
「幾乎不是在立院，就是在立院的街頭」羅智強細數自己每天的行程，從一大早到大安森林公園與早起運動民眾道早安、接著站路口、到立院開會、中午掃市場、下午回立院處理工務、傍晚繼續站路口，每天周而復始。報系資料照。
當時詢問羅智強若挺過罷免想要做什麼，羅直言「休息！」這場大罷免不只是勞民傷財，也為了反惡罷疲於奔命了好幾個月，生了好幾場病，但最重要的是，要好好謝謝他的支持者。圖／羅智強提供
當時詢問羅智強若挺過罷免想要做什麼，羅直言「休息！」這場大罷免不只是勞民傷財，也為了反惡罷疲於奔命了好幾個月，生了好幾場病，但最重要的是，要好好謝謝他的支持者。圖／羅智強提供
羅智強說，每天周而復始站街口，傾聽民意，遇到支持、反對的都有。圖／羅智強提供
羅智強說，每天周而復始站街口，傾聽民意，遇到支持、反對的都有。圖／羅智強提供

罷免 投票 羅智強

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