加拿大台僑返台投票：在海外更能感受中國大陸威脅

加拿大台灣僑民熱烈支持罷免運動，不僅許多人主動簽連署書，還有人特地回台灣投票。儘管結果不如預期，但他們說「沒有放棄的選項」，身在海外更能感受到中國威脅，所以「反共護台」的信念可能比住在台灣的人民更強烈。

大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂不僅春天時努力響應「楓起來霸爆」活動，夏天回台灣也積極投入罷免運動的義工陣營。在台灣的她接受中央社訪問時說：「很失望，但不會絕望。」

她承認這次罷免運動沒有獲得中間選民的認同，所以失敗了。「做台灣人很辛苦，我奮鬥了幾十年還未看到島嶼天光，會覺得遺憾，但在台灣和加拿大的罷免運動中都看到由年輕人主導的力量，又覺得很欣慰。」

年輕一代的加拿大台灣社區領袖巴如玉也是特地算好時間回台灣投票。她坦言自己是「家族異類」，「只有我投同意票」。

親友都住在台灣的她很理解為何海外僑民比住在台灣的人更有護台意識。「因為在海外才會常常遇到直接被挑戰或貶低你台灣身分的情況」。

她說：「你公開說自己是台灣人，可能遇到有人嗆聲；你一拿出國旗，也可能有人來挑釁；你想要邀請一些加拿大政治人物來參與台裔社區活動，他們總有『禁忌』；甚至申請加拿大護照時，你會發現出生在台灣的人和其他加拿大人，在『出生地』的欄目設計是不同的。」

為了照顧母親，原本定居加拿大多年的范瓊文帶著讀高中的孩子回台灣居住一段時間了，她發現住在台灣更容易受到中國滲透影響而渾然不知。「台灣人太依賴Line所發送的訊息，擴散效應又很快，我很驚訝一些看起來就是『假新聞』的消息，連我的至親好友也習慣性地接收，完全不予查證」。

她認為這次運動擴大了孩子的政治思考維度，進一步認識台灣民主的可貴。「最近我們在台灣觀賞了『看不見的國家』紀錄片，孩子對身分認同產生了興趣，也會從加拿大的角度來思考和台灣的連結性」。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）口腔健康醫學院台裔教授山人幸琪說，這次由草根力量推動的罷免行動，本身就具有「成功」的意義。「台灣在地緣政治的重要性無庸置疑，國際社會看到台灣在推動民主、抗拒威權的努力，因而不會輕易放棄我們；我們海外台灣人，也絕不會讓任何民主國家輕易放棄台灣。但更重要的是，台灣人不能放棄自己」。

她說加拿大不同政黨和族裔背景的人，都對中國滲透充滿警戒，反觀台灣人民卻對中國滲透有著巨大的觀點差異。「所以我們還需要讓更多人理解並認同『台灣主體性』，在『認知戰』上繼續努力」。