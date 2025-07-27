贏3萬多票車掃謝票 林沛祥：9個月2次罷免對基隆人很不容易

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
贏3萬多票車掃謝票，林沛祥：9個月2次罷免對基隆人很不容易。記者游明煌／攝影
贏3萬多票車掃謝票，林沛祥：9個月2次罷免對基隆人很不容易。記者游明煌／攝影

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基隆市立委林沛祥罷免案沒有通過，不同意比同意票多出3萬1151票，林沛祥昨晚發表勝選感言後與妻子登上吉普車謝票。林沛祥深夜在臉書感性發文，指9個月內兩次罷免，對基隆人來說真的很不容易，他再次感謝市長謝國樑站出來為他發聲。

國民黨立委林沛祥罷免案投票結果，不同意9萬6296票，同意6萬5143票，林贏3萬1151票，罷免案沒有通過，投票率53.38%。最後結果比去年謝國樑罷免案贏1萬6千多票，還多出近一倍，這次贏了超過3萬多票。

林沛祥在臉書發文表示，他會繼續為基隆全力以赴，這是屬於大家的勝利，面對這次罷免案未通過，他只有一個最深的念頭，「終於，能還給基隆市民一個安穩的生活空間。」

林沛祥說，9個月內，兩次罷免，對所有關心這座城市的人來說，真的很不容易。但一路上，他沒有孤單，是大家的陪伴與信任，讓他撐過這段時間。

林沛祥特別謝謝市長謝國樑、市議會國民黨團的夥伴、立法院國民黨團所有兄弟姐妹，甚至願意站出來為基隆發聲的朋友。這不是他一個人的勝利，而是屬於所有相信民主、期待基隆更好的市民朋友。

林沛祥說，這次的罷免案的結果，不是肯定他做得有多好，而是在提醒他，要以更謙卑傾聽的態度走進基層，真正貼近大家的心聲。

未來每一天，他會更加努力，爭取更多的預算、推動更多建設，把基隆變得更好。

贏3萬多票車掃謝票，林沛祥：9個月2次罷免對基隆人很不容易。記者游明煌／攝影
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基隆 罷免 林沛祥

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