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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免案0通過 彰化縣長王惠美：人民用選票表達最深沉抗議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
大罷免今天投票出現「大失敗」結果，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。圖／取自王惠美臉書
大罷免今天投票出現「大失敗」結果，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。圖／取自王惠美臉書

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「這一夜，我們守護住台灣最美的價值。」大罷免今天投票，藍委罷免案0通過，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。

王惠美在投票前夕，即已在臉書表示，為守護台灣最美的價值，她反對罷免，呼籲握有選票的民眾今天一起出門投票，終結斥充社會的「雜質」說和仇恨，守護台灣最美的價值，這是我們唯一的選擇。

今天投票結果，藍委罷免案全未通過。王惠美再次在個人臉書抒發感想，王惠美說：「這一夜，我們守護住台灣最美的價值，但面對美國加徵關稅在即，衝擊產業發展，也可能開放農產品零關稅進口，我們還是要在立法院繼續為人民權益奮鬥！大家也別忘記，8月23日仍要一起反對罷免案。

人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣，朝野合作，全民團結，為台灣美好的明天，共同努力加油」。

大罷免今天投票出現「大失敗」結果，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。資料照／取自王惠美臉書
大罷免今天投票出現「大失敗」結果，彰化縣長王惠美晚間在個人臉書表示，人民已用選票表達心中最深沉的抗議，期待執政黨回歸民生議題，不要再分裂台灣。資料照／取自王惠美臉書

投票 大罷免 王惠美

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