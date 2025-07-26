影／罷免案自行宣布過關 賴士葆自曝遇罷團持西瓜刀尾隨

國民黨立委賴士葆罷免案今開票結果還未出爐，賴士葆就自行宣布過關，支持者大喊勝利，現場更放起鞭炮慶祝。賴士葆點名感謝選民、里長、議員與藍營助陣大咖，也透露前幾天遇到罷團要角帶西瓜刀尾隨他，直呼「不知道被罷免還有生命危險」。

賴士葆與妻子今天下午近5點30分抵達景興路服務處，不少支持者大喊「勝利」，賴士葆也比讚回應，接著向現場志工、支持者表達謝意。

賴士葆看著自設的計票結果表示，開票還沒開完，現在不同意票已經領先同意票2萬8千票，選票已經開了快8成，所以自己宣布「我已經過關。」支持者高喊「勝利」回應。

賴士葆感謝多位地方人士到場，直言他是民意代表，代表民意、草根的力量，謝謝大家給他的祝福和鼓勵，讓他這次辛苦選戰過關。「我選舉選了這麼多次，沒有像這次這麼辛苦」，辛苦在哪裡？因為沒有敵人，另一面就是到處都是敵人，例如他掃街時就有人來嗆，也有人騎車跑到他旁邊罵三字經，因此也要感謝文一、文二的警察陪著。

賴士葆表示，罷免他的理由每一項都是抹黑、造謠，自己忍受這樣欺負一路過來。他語氣凝重地說，周二在木柵市場掃街時，一位罷團要角一路跟著他、一路罵，結果對方帶了藏有一把24公分西瓜刀的鐵棍跟在他後面，賴說自己都不知道，助理看得很清楚，對方拿刀子出來。

「我不知道我被罷免還有生命危險」，賴士葆直言，自己今天還能站在這裡講話，要感謝文一5位警察，看到對方帶凶器、把他制服，用社維法帶到警局，足足審訊2小時，後來依法處理。

賴士葆說，「我是冒著生命危險走過這場選戰，我之所以不願意講，沒有在選前講，因為我覺得台灣最美的是台灣人的善良。」他今天之所以講出來，是覺得大家應該注重公共安全，也坦言會擔心家人和自己的安危。

賴士葆希望，社會還是往前看，他寧願相信社會是善良的，只是被政治人物挑逗，非常不厚道，這次罷免結果是這樣，請民進黨尊重。

他感謝基層里長、選民、警察外，也謝謝前總統馬英九、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜陪他掃街，尤其台中市長盧秀燕第一次陪外縣市立委掃街就給他，就像韓陪掃街，感覺文山區像燒起來；也謝謝大安文山區議員們、國民黨主席朱立倫等人。