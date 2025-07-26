快訊

726完整開票結果／0人通過！大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

親上火線力挺罷免傅崐萁 「不同意票數」領先…童子賢第一時間回應曝光

影／罷免案自行宣布過關 賴士葆自曝遇罷團持西瓜刀尾隨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委賴士葆罷免案今開票結果還未出爐，賴士葆就自行宣布過關，也透露前幾天遇到罷團要角帶西瓜刀尾隨他，他直呼不知道被罷免還有生命危險。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆罷免案今開票結果還未出爐，賴士葆就自行宣布過關，也透露前幾天遇到罷團要角帶西瓜刀尾隨他，他直呼不知道被罷免還有生命危險。記者林佳彣／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

國民黨立委賴士葆罷免案今開票結果還未出爐，賴士葆就自行宣布過關，支持者大喊勝利，現場更放起鞭炮慶祝。賴士葆點名感謝選民、里長、議員與藍營助陣大咖，也透露前幾天遇到罷團要角帶西瓜刀尾隨他，直呼「不知道被罷免還有生命危險」。

賴士葆與妻子今天下午近5點30分抵達景興路服務處，不少支持者大喊「勝利」，賴士葆也比讚回應，接著向現場志工、支持者表達謝意。

賴士葆看著自設的計票結果表示，開票還沒開完，現在不同意票已經領先同意票2萬8千票，選票已經開了快8成，所以自己宣布「我已經過關。」支持者高喊「勝利」回應。

賴士葆感謝多位地方人士到場，直言他是民意代表，代表民意、草根的力量，謝謝大家給他的祝福和鼓勵，讓他這次辛苦選戰過關。「我選舉選了這麼多次，沒有像這次這麼辛苦」，辛苦在哪裡？因為沒有敵人，另一面就是到處都是敵人，例如他掃街時就有人來嗆，也有人騎車跑到他旁邊罵三字經，因此也要感謝文一、文二的警察陪著。 

賴士葆表示，罷免他的理由每一項都是抹黑、造謠，自己忍受這樣欺負一路過來。他語氣凝重地說，周二在木柵市場掃街時，一位罷團要角一路跟著他、一路罵，結果對方帶了藏有一把24公分西瓜刀的鐵棍跟在他後面，賴說自己都不知道，助理看得很清楚，對方拿刀子出來。 

「我不知道我被罷免還有生命危險」，賴士葆直言，自己今天還能站在這裡講話，要感謝文一5位警察，看到對方帶凶器、把他制服，用社維法帶到警局，足足審訊2小時，後來依法處理。

賴士葆說，「我是冒著生命危險走過這場選戰，我之所以不願意講，沒有在選前講，因為我覺得台灣最美的是台灣人的善良。」他今天之所以講出來，是覺得大家應該注重公共安全，也坦言會擔心家人和自己的安危。

賴士葆希望，社會還是往前看，他寧願相信社會是善良的，只是被政治人物挑逗，非常不厚道，這次罷免結果是這樣，請民進黨尊重。

他感謝基層里長、選民、警察外，也謝謝前總統馬英九、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜陪他掃街，尤其台中市長盧秀燕第一次陪外縣市立委掃街就給他，就像韓陪掃街，感覺文山區像燒起來；也謝謝大安文山區議員們、國民黨主席朱立倫等人。

賴士葆最後感謝文山、南中正好朋友，力挺到底，「這次票開得這麼漂亮，真的感謝大家」，拚命催票，也強調都是依法請大家來投票。 

國民黨立委賴士葆今在景興路服務處設計票中心，讓外界一起關注開票進度。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆今在景興路服務處設計票中心，讓外界一起關注開票進度。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆（左）與妻子（右）今天下午5點多抵達景興路服務處。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆（左）與妻子（右）今天下午5點多抵達景興路服務處。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆（左）今天下午5點多抵達景興路服務處，不少支持者大喊「勝利」，賴士葆也比讚回應，接著向現場志工、支持者表達謝意。記者林佳彣／攝影
國民黨立委賴士葆（左）今天下午5點多抵達景興路服務處，不少支持者大喊「勝利」，賴士葆也比讚回應，接著向現場志工、支持者表達謝意。記者林佳彣／攝影

罷免

延伸閱讀

罷免開票結果／罷免案不同意票遙遙領先逾2萬 賴士葆宣布「我自己過關」

罷免即時開票／賴士葆服務處架大螢幕看開票 不同意票數一路領先

影／蔣萬安陪同完成投票 賴士葆：有信心會過關

跑透透！蔣萬安完成陪藍委投票 賴士葆感激握住手：市長更旺

相關新聞

罷免開票結果／李彥秀罷免案不通過 罷團遺憾籲聽取民意

中國國民黨籍立法委員李彥秀罷免案開票，罷團「港湖除銹」自行宣布罷免案不通過，對結果表示遺憾，但也說仍有民眾認為李彥秀不適...

大罷免新北全數守住！侯友宜：放下對立仇恨 為這塊土地繼續努力

大罷免投票結果出爐，新北市第一階段5席立委都不通過罷免，新北市長侯友宜今天帶領6名新北市藍委在新北市黨部舉行記者會，眾人...

罷免開票結果／罷免葉元之不通過 大刪元領銜人：放下高傲別再為所欲為

新北市立委罷免案投票今落幕，五案皆未通過，罷免立委葉元之的大刪元領銜人史書華今晚表示，雖然結果令人遺憾，但百萬民眾投下的...

「希望曹興誠好好活下去」 徐巧芯挺過罷免哽咽致謝：繼續為大家服務

罷免投票視為關鍵的國民黨立委徐巧芯、松山信義選區，目前仍是以不同意票高於同意票，目前持續開票中。徐巧芯在6點多時到國民黨...

影／罷免案自行宣布過關 賴士葆自曝遇罷團持西瓜刀尾隨

國民黨立委賴士葆罷免案今開票結果還未出爐，賴士葆就自行宣布過關，支持者大喊勝利，現場更放起鞭炮慶祝。賴士葆點名感謝選民、...

罷免開票結果／接受支持者恭賀 李彥秀：讓港湖更好讓台北更好

國民黨台北市港湖地區立委李彥秀，下午在確定罷免案沒有過關後，感謝前來道賀的支持者，她表示雖然每天被霸凌被抹紅被抹黑，感謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。