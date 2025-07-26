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大法官人事案遭否決自家人也未全挺 趙少康：賴清德威望剩多少？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今投票後受訪。記者蘇健忠／攝影
中廣前董事長趙少康今投票後受訪。記者蘇健忠／攝影

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立法院昨進行大法官提名表決，賴清德總統提出人選再遭全盤否決，綠營黨團總召柯建銘等人也對其中2位陳慈陽、詹鎮榮投下不同意票或無效票。中廣前董事長趙少康指出，連自家人都不挺，賴的威望還有多少令人懷疑，但也可能是兩人在廢死、罷免與黨團立場不同，質疑難道大法官也要聽柯建銘的嗎，「可以這樣子嗎？」

立法院會昨對司法院大法官人事同意權案記名投票表決，藍白聯手全投不同意票，立法院會昨對司法院大法官人事同意權案記名投票表決，藍白聯手全投不同意票，民進黨團開放投票，但以黨團總召柯建銘為首，共有26名綠委對陳慈陽、詹鎮榮投下不同意票或無效票。

趙少康今現身開票所指出，看起來賴總統令不出府，連立院民進黨黨都不理他，從這個角度看起來賴今天過後威望還有多少，很值得懷疑，而民進黨否決這兩個人選，可能是這兩個人在廢死、罷免議題上有疑義，柯建銘就覺得不可以，要支持的人選必須全部聽他的直呼，「可以這樣子嗎？」

趙少康說，在野黨今天全盤否決最大原因，今天要罷免，但在事先沒有協商、溝通的情況下，要他們同意民進黨提出來的大法官，就是要來硬的，在野黨是腦筋壞了，自我作賤到這個地步。「明天就要被罷，還要支持你的人有道理嗎？換成民進黨會同意嗎？」

大法官 民進黨 柯建銘 趙少康

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