英澳部長級諮商支持台海和平穩定 林佳龍歡迎肯定
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
英國及澳洲的外交和國防首長昨天在雪梨舉行「澳英部長級諮商」，會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性，反對片面改變台海現狀，並對中國近期對台軍演表達關切。外交部長林佳龍對此表示誠摯歡迎與肯定。
外交部今天發布新聞稿指出，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）和副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）於昨天在雪梨與英國外交大臣拉米（David Lammy）及國防大臣希利（John Healey）舉行「澳英部長級諮商」（AUKMIN），會後發表聯合聲明。
聯合聲明強調台海和平穩定重要性，反對片面改變台海現狀，並對中國近期對台軍演表達關切。雙方也支持台灣有意義參與國際組織，並重申將繼續深化與台灣在經濟、貿易、科學、科技與文化領域的關係。
外交部指出，英國與澳洲是台灣理念相近的夥伴，彼此共享民主、自由及法制等普世價值；英澳聯合聲明內容彰顯出，維繫台灣海峽與印太區域的和平穩定已是全球共識；台灣是國際社會不可或缺的一員，將持續和理念相近的民主夥伴，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同強化印太區域的民主、和平與繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言