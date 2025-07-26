英澳部長級諮商支持台海和平穩定 林佳龍歡迎肯定

中央社／ 台北26日電

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英國及澳洲的外交和國防首長昨天在雪梨舉行「澳英部長級諮商」，會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性，反對片面改變台海現狀，並對中國近期對台軍演表達關切。外交部長林佳龍對此表示誠摯歡迎與肯定。

外交部今天發布新聞稿指出，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）和副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）於昨天在雪梨與英國外交大臣拉米（David Lammy）及國防大臣希利（John Healey）舉行「澳英部長級諮商」（AUKMIN），會後發表聯合聲明。

聯合聲明強調台海和平穩定重要性，反對片面改變台海現狀，並對中國近期對台軍演表達關切。雙方也支持台灣有意義參與國際組織，並重申將繼續深化與台灣在經濟、貿易、科學、科技與文化領域的關係。

外交部指出，英國與澳洲是台灣理念相近的夥伴，彼此共享民主、自由及法制等普世價值；英澳聯合聲明內容彰顯出，維繫台灣海峽與印太區域的和平穩定已是全球共識；台灣是國際社會不可或缺的一員，將持續和理念相近的民主夥伴，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同強化印太區域的民主、和平與繁榮。

台海 外交部 國防部

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