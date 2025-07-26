英澳部長級諮商支持台海和平穩定 林佳龍歡迎肯定

高舉反中大旗的民進黨，在兩岸互動上處處設限，在觀光旅遊產業上便是自疫情期間對中國大陸發布、持續迄今的「禁團令」，禁止台灣旅行社組團前往。然而，從近期旅展上中國參訪團的熱賣現象來看，這紙用來強硬對抗中國政府的禁令反而淪為旅遊市場低調的嘲諷，形同具文的禁團令不僅反映著公權力不彰，也讓兩岸旅遊被迫在灰色地帶運作，旅遊安全與消費權益仍有風險。

2025-07-26 11:26