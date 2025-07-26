大罷免後內閣改組？ 卓榮泰：國家政務會持續往前走

民進黨推動大罷免，今日投票，外界也關切投票結果出爐後，內閣是否可能改組？行政院長卓榮泰只表示，各個部會近期都提出了相當多的政策，國家的政務也會持續往前走，今天則是人民行使自己的權利。外界也關切對等關稅談判進度，卓榮泰也未具體回應。

卓榮泰上午前往內湖三民國中投票，對於藍白喊出對賴政府不信任投票，外界更指出選後可能內閣改組甚至總辭。卓榮泰說，今天是來履行中華民國憲法賦予每一個公民應有的權力和責任，他非常珍惜並且喜悅，希望國人同胞也能珍惜這種權力。

卓榮泰沒有直接面對內閣改組問題，只強調行政院各個部會近期都提出了相當多的政策，很多政策會持續進行，國家的政務也會持續往前走，今天則是人民行使自己的權利。

卓榮泰也強調，他昨天跑了很多需要重建的地方，也邀集三大電信公司檢查台南七股當地的通訊品質，希望他們拿出誠意，限時做好。並且看了光電板回收狀況。

媒體也追問對等關稅談判進度，卓榮泰仍舊沒有正面具體回應，只表示很可惜副院長鄭麗君沒辦法回來投票，不過她所做的努力也會對國家有非常大的貢獻跟影響，行政院全力當她的後盾，希望她能夠成功。

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