影／陪張智倫投票 侯友宜：希望市民多多公民參與

今天是罷免投票日，新北市長侯友宜今陪同中和立委張智倫，到連城路89巷38號投票所投票。侯友宜表示，今天雨過天晴，天氣不錯，陪張智倫來投票，他鼓勵市民朋友「多多公民參與」。

侯今天上午除了陪張智倫投票外，接著趕往汐止陪立委廖先翔投票，但據了解，原先規畫是讓侯友宜陪同葉元之投票，再去汐止。對此，侯友宜表示，這次都尊重黨部跟大家的安排，大家一起努力。

被問及投票心情？侯友宜表示，在今天的過程中，希望就跟今天天氣一樣，雨過天晴，相信大家都是抱持這樣的心情，希望國家會更好，希望市民朋友多多公民參與。

張智倫表示，昨天參加完凱道後睡得還不錯，謝謝市長今天陪他完成民主程序，呼籲大家踴躍出來投票行使公民權，鼓勵大家出來投票，要記得帶身分證、印章跟投票通知單。

今天是罷免投票日，新北市長侯友宜今陪同中和立委張智倫，到連城路89巷38號投票所投票。記者江婉儀／攝影

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