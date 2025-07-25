快訊

吳怡霈遭前經紀人「侵吞400萬」 犯罪手法曝光

「館長」陳之漢凱道致詞遭撒冥紙 警查出身分是網紅「吃屎哥」

罷團守夜藝文界溫馨傳情 訴求投罷免同意票贏回台灣

中央社／ 台北25日電
大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟昨晚在台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，支持者高舉標語旗幟，表達自己的訴求。聯合報記者葉信菉／攝影
大罷免投票進入倒數，反共護台志工聯盟昨晚在台北立法院外濟南路舉行「為民主守夜 公民集氣晚會」，支持者高舉標語旗幟，表達自己的訴求。聯合報記者葉信菉／攝影

726罷免投票倒數計時，罷團今天晚上回到立法院外舉辦為民主守夜晚會，現場氣氛時而熱烈、時而溫馨，人潮從濟南路蔓延到中山南路，包括歌手陳明章等藝文界人士，呼籲明天出門投下同意罷免票，贏回台灣。

反共護台志工聯盟在罷免投票前一夜，回到去年「青鳥行動」的起點、立法院外，舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」，希望催出罷免同意票。

詩人羅毓嘉宣講時表示，藍白搞亂國家運作，而今天立法院進行大法官人事同意權案投票，再度遭藍白否決，這如同實質凍結憲法法庭運作，請大家明天出來投下同意罷免票，讓國民黨知道不能亂搞，罷免是愛，大罷免大成功。

YouTube頻道網路節目「爸媽叫我不要談政治」共同主持人馮艾立說，明天一定要出門投下同意罷免票，向國際社會清楚傳達，拒絕親共立委「才是我們島嶼的主流共識」。

陳明章上台演唱改編的「流浪到淡水」歌詞，帶領全場民眾高唱「罷免（票）蓋下去，罷免啦、罷免啦」，請大家明天一定要出門投票，把台灣贏回來。此外，陳明章演唱歌曲「伊是咱的寶貝」，儘管現場雨勢變大，民眾不懼風雨，打開手機手電筒隨著節奏搖擺及哼唱，氣氛溫馨。

藝人鄭家純說，這不只是一場罷免，而是公民社會在民主體制下，一步步把國家拉回正軌，「我們是勇敢的台灣人、我們愛這小小多山的國家」。

投票 大罷免 立法院

延伸閱讀

726反惡罷 張善政轟：投不同意票告訴民進黨「門都沒有」

決戰之夜！高虹安痛批罷免撕裂社會 盼選後修復「有愛的城市」

選前最後一夜 傅崐萁：大罷免是大屠殺「讓賴清德明天就跛腳」

蘇治芬、劉建國、陳亭妃合體掃街挺罷免 呼籲民眾守護家園

相關新聞

大法官人事再遭封殺！連綠委也跑票 賴清德：高度遺憾、憂慮

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，藍白聯手將7位被提名人封殺，其中，大法官被提名人陳慈陽、詹鎮榮，就...

罷團守夜藝文界溫馨傳情 訴求投罷免同意票贏回台灣

726罷免投票倒數計時，罷團今天晚上回到立法院外舉辦為民主守夜晚會，現場氣氛時而熱烈、時而溫馨，人潮從濟南路蔓延到中山南...

大法官人事再遭封殺 政院批在野黨踐踏憲政精神、罔顧憲法救濟權利

立法院今天行使大法官人事同意權，藍白聯手全投不同意票，大法官人事案第二度被立院全數封殺。行政院發言人李慧芝批評，立法院沒...

25綠委也反2大法官 翁曉玲質疑：連自家人都無法說服

立法院今天行使司法院大法官人事同意權，7位大法官被提名人全遭封殺，其中有25名民進黨立委對詹鎮榮、陳慈陽2位被提名人投下...

7位大法官提名人遭全數封殺 吳思瑤：高度遺憾

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，藍白立委聯手封殺7位大法官被提名人。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示高度遺...

影／大法官人事全封殺 吳宗憲：尚無法達到應有的資格

立法院上午處理7名大法官人事同意權案，國民黨立院黨團決議全部封殺，國民黨團副書記長翁曉玲、立委吳宗憲、副書記長許宇甄、立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。