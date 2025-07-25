罷團守夜藝文界溫馨傳情 訴求投罷免同意票贏回台灣
726罷免投票倒數計時，罷團今天晚上回到立法院外舉辦為民主守夜晚會，現場氣氛時而熱烈、時而溫馨，人潮從濟南路蔓延到中山南路，包括歌手陳明章等藝文界人士，呼籲明天出門投下同意罷免票，贏回台灣。
反共護台志工聯盟在罷免投票前一夜，回到去年「青鳥行動」的起點、立法院外，舉辦「為民主守夜，公民集氣晚會」，希望催出罷免同意票。
詩人羅毓嘉宣講時表示，藍白搞亂國家運作，而今天立法院進行大法官人事同意權案投票，再度遭藍白否決，這如同實質凍結憲法法庭運作，請大家明天出來投下同意罷免票，讓國民黨知道不能亂搞，罷免是愛，大罷免大成功。
YouTube頻道網路節目「爸媽叫我不要談政治」共同主持人馮艾立說，明天一定要出門投下同意罷免票，向國際社會清楚傳達，拒絕親共立委「才是我們島嶼的主流共識」。
陳明章上台演唱改編的「流浪到淡水」歌詞，帶領全場民眾高唱「罷免（票）蓋下去，罷免啦、罷免啦」，請大家明天一定要出門投票，把台灣贏回來。此外，陳明章演唱歌曲「伊是咱的寶貝」，儘管現場雨勢變大，民眾不懼風雨，打開手機手電筒隨著節奏搖擺及哼唱，氣氛溫馨。
藝人鄭家純說，這不只是一場罷免，而是公民社會在民主體制下，一步步把國家拉回正軌，「我們是勇敢的台灣人、我們愛這小小多山的國家」。
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