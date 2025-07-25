林佳龍赴日考察世博 與高市早苗會面引關注

日本「日華議員懇談會」（日華懇）會長、眾議員古屋圭司今天在臉書張貼與外交部長林佳龍及駐日代表李逸洋合照，表示在林佳龍前往2025年世界博覽會（大阪關西世博）之前，雙方會面進行意見交換。被視為下任首相熱門人選的前經濟安全保障大臣高市早苗也在現場。

據了解，林佳龍行程相對低調，停留東京期間，曾造訪位於白金台的台北駐日經濟文化代表處，這是台灣外交部長首度走進駐日代表處視察，之後將赴大阪世博考察。

林佳龍在李逸洋陪同下，與日本自民黨重要人士會面。

古屋圭司在貼文中指出，「在台灣外交部長林佳龍前往世博視察前，進行意見交換」，並附上他與林佳龍、李逸洋、日華懇事務局長木原稔、日華懇事務局代理局長佐佐木紀等人一起比讚的合照，坐在林佳龍身邊的高市早苗成為焦點。

根據日本電視新聞網NNN與讀賣新聞21、22日實施電話民調結果出爐。「如果是以自民黨為主的政權持續執政的話，誰最適任當首相？」結果高市早苗獲得26%支持率高居第一，其次是農林水產大臣小泉進次郎（22%），現任首相石破茂的支持率僅8%。

目前日本政局正處於動盪期。執政聯盟自民黨與公明黨在日前的參議院選舉中失利，首相兼自民黨總裁石破茂遭遇黨內外責難，政局出現重大變化。

古屋圭司在貼文中表示，參院選舉對自民黨是一場嚴厲的審判。從下週起，他將與同志議員在東京針對未來局勢進行模擬演練，做好應對準備。

他坦言，自民黨在眾議院選舉、東京都議會選舉，以及參議院選舉這3場大型選舉都沒有能夠獲得國民信任，更何況在參議院選舉之前，石破明確表示「執政黨過半是必達目標」，「歷代總理中，沒有哪位能像他這樣斷言。而作為一個領導人，就必須對自身的言行負責」。

至於何時交棒，古屋認為，由於8月6日、9日的原爆追悼儀式，以及8月15日的戰歿者追悼儀式等重要政治行程即將舉行，「總理應該以總理的職責完成這些行程後，依自身判斷決定退任」。他還提及，去年的岸田文雄就是在8月14日宣布辭職，並在9月舉行了自民黨總裁選舉。

林佳龍在日本參院大選後即訪日，並與目前民調領先、最被看好出任下任首相的高市早苗會面，受到關注。

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