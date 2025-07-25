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大法官人事再遭封殺 政院批在野黨踐踏憲政精神、罔顧憲法救濟權利

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院今天行使大法官人事同意權，藍白聯手全投不同意票，大法官人事案第二度被立院全數封殺。行政院發言人李慧芝批評，立法院沒有理性討論空間，在野黨罔顧人民憲法救濟權利、踐踏憲政精神，政院表示遺憾。

立法院今天行使大法官人事同意權，藍白聯手全投不同意票，7位被提名人均未通過同意票門檻，大法官人事案第二度被立院全數封殺。其中大法官被提名人陳慈陽、詹鎮榮，以民進黨立院黨團總召柯建銘為首，多位綠委對兩人投下不同意票或無效票。

由於大法官人事再次遭封殺，使得憲法法庭仍陷入停擺，行政院提出總預算案、財政收支劃分法等釋憲案也持續卡關。

李慧芝表示，立法院在這一年多來，從法案修訂、預算審議到人事審查議案，已經都沒有理性討論的空間，尤其憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，人民向憲法法庭申請的案件，就高達總案件量的99%，行政院同為憲政機關，對於兩在野黨罔顧憲政秩序的正常運作、罔顧人民的憲法救濟權利，踐踏憲政精神的政治操作表示遺憾。

藍白 大法官 立法院 行政院 憲法法庭 憲政秩序

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