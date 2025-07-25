【重磅快評】投完大罷免，關稅談判還有挽救餘地？

深綠法學學者顏厥安在大罷免投票前撰文反對。他除了說明無差別大罷免是基本權的濫用，更明確指出大罷免大對抗，一點都改變不了國安危機處境，卻極有礙內憂病灶改革，終究會反噬國安。獨派學者認為「大罷免有害國安」，可謂重重打了愛台灣的賴總統一巴掌。

顏厥安特別強調，大罷免反噬國安「正在加速發生中」。所言不虛，對美關稅談就是例證。從日韓談判可知，稅率下降的背後，必須付出國家經濟大失血的代價。

川普用日本談判為例宣示「拿錢換降關稅」。日本承諾對美投資5500億美元再加開放市場；美方分潤投資所得九成。日本形同以投資和大米交換汽車產業生存空間，以拖待變。韓國本來準備1000億美元，不被美國接受，談判遭美方放鴿子。看看日韓，不禁憂心正在華府的鄭麗君，究竟帶著多厚重的方案，才能獲得美方許可坐上談判桌？

日韓作為東亞抗中前線，關稅談判被擴大到軍費，產業鏈乃至市場擴大開放，還有以投資為名的資本輸血，協助美國製造業回流，加速發展AI產業。台灣經濟規模不如日韓，出口美國有六成以上集中半導體、資通產業等國安敏感產品，須承受25-50%關稅。而台積電籌碼已送出，政府究竟要拿多少代價才能換得不比日本差的經貿待遇？

台灣比日韓更不利的是，日韓有在野黨扮演談判黑臉，調節壓力。反觀民進黨政府堅持黑箱作業，沒收人民知情權拒絕監督，等同有把柄落在對方手上。賴總統要藉大罷免團滅在野黨，形同拔掉國政大車的煞車皮，將談判當作納貢，博取川普的好感。蔡英文完全執政，台灣人必須吃萊豬萊牛，若賴清德掌控五院，豈不是讓國庫淪為援助美國經濟的輸血包？

當綠營發動百工百業挺大罷免，民間卻擔心「百工百業送川普」，不少中小企業與傳產憂心被犧牲。大罷免投完票，若民進黨立即掌握立院多數，民眾還有機會監督關稅談判結果，或是要求政府提出有效補救措施？三個月後若是大改選，社會又要承受一次劇痛撕裂。屆時賴總統必會站在改選前線，還有多少餘力籌謀因應關稅談判的後座效應？這些都是大罷免對國安及民生立即的威脅。

反罷不是保護藍白兩黨，是捍衛人民的國會不致淪為獨夫的橡皮圖章，保障人民權益不致因權力交易被輕易出賣。愈多人投票反罷，讓賴清德死心回歸國政，關稅談判的成本和風險至少還有機會減損。

商品推薦