25綠委也反2大法官 翁曉玲質疑：連自家人都無法說服
立法院今天行使司法院大法官人事同意權，7位大法官被提名人全遭封殺，其中有25名民進黨立委對詹鎮榮、陳慈陽2位被提名人投下不同意或無效票，引發關注。國民黨立委翁曉玲在臉書紀錄投不同意票的民進黨立委名單，直言「賴清德總統提名的候選人，連自家人都無法說服」。
國民黨團今天決議對7位大法官被提名人全數封殺，翁曉玲表示，國民黨團明確表達對這次大法官提名人選全數不予通過的立場，理由非常清楚，也非常嚴肅，因為他們要對憲法負責、對世代民主負責，大法官是國家名器、民之所望，「必須慎選、寧缺勿濫」。
翁曉玲表示，「憲法需要守門人而不是沉默者」，這群大法官被提名人的法學經歷或許亮麗，但少了點風骨勇氣，未見其在政治紛亂時針砭當權者，為憲政秩序仗義執言。經過立院詢答審查後，這群大法官被提名人的表現，實不足以讓人民放心將憲法交給他們來守護，勝任解釋憲法的重責大任。
翁曉玲在貼文還說，有意思的是，大法官審查結果，不僅藍白立委認為人選顯不適合，就連包含民進黨團總召柯建銘在內的25位民進黨委員，也不挺其中兩位大法官候選人，投下不同意票。「由此可見，賴總統提名的候選人連自家人都無法說服」。
翁曉玲呼籲，不久後賴總統會再提名第三波名單，希望賴總統能在提名前徵詢朝野意見，與多數民意充分溝通，提名適當人選，讓憲法法庭早日運作。
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言