影／大法官人事全封殺 吳宗憲：尚無法達到應有的資格
吳宗憲表示，國民黨團對於大法官被提名人的專業，適不適任大法官，都經過嚴格審查。不會要求、檢視被提名人，一定要跟國民黨的立場相同才可擔任大法官，而是檢視大法官被提名人是否明白大法官在我國憲政體制下，能做什麼、應該做什麼，而不至於像之前大法官，擔任造法者的地位。
吳宗憲說，當執政黨做出違法違憲的時候，大法官有沒有說「不」的勇氣，這才是最核心的審查標準。每位大法官被提名人在各自領域都有非常優異的表現。相較於過去的大法官，這次大法官被提名人在理論、實務甚至學界，具有更多元的背景。
吳宗憲表示黨團討論人選時，尤其對大法官被提名人詹鎮榮、大法官被提名人蕭文生，當詢問關於國家政策是否違憲問題時，這兩位被提名人採取迴避的態度，詢問的立委以不同角度追問，才願意把自己想法說出來。大法官被提名人有沒有勇氣向執政者違憲的時候說「不」，是這次被提名人審查是否同意最重要的依據。
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