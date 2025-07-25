2大法官人事綠委跑票 大罷免、死刑態度遭柯建銘質疑成關鍵
立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，7位被提名人均未通過同意票門檻，其中大法官被提名人陳慈陽、詹鎮榮，民進黨立委都出現跑票情況。據悉，民進黨立院黨團總召柯建銘在今天上午黨團會議中發難，是影響綠委投票意向主因，最終民進黨團對2人採開放投票，並未採一致決。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午原本已定調，民進黨團支持賴清德總統的提名人選。孰料，民進黨團隨後進行的黨團會議上，柯建銘表示了不同意見，對陳慈陽、詹鎮榮兩人在特定議題上立場提出質疑。
與會綠委表示，諸如陳慈陽被問及總統意圖藉由大罷免改變國會結構，是否憲政災難？陳慈陽回應，若以總統身分確實不宜等，如此公開質疑總統參與大罷免，踩到了「大罷免先行者」柯建銘紅線。又如詹鎮榮萊豬標示、死刑等議題上所展現的立場，都和執政黨所主張的理念有一定程度出入。
但會議中也有綠委替二位被提名人背書，直指兩人在立院詢答表現中規中矩，屬於法律人依法論法範疇，且若要講更現實的意識形態問題，兩人絕對稱不上「偏藍陣營」，不應該封殺。最終黨團決議採開放投票，但在柯建銘帶頭影響下，諸多立委同樣選擇對二人投下反對或無效票。
民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨文化是黨團自主，內部有不同意見的多元觀點，因此在充分共識默契後決定採取部分開放投票，保留彈性空間，代表民進黨不是一言堂，可以對話。
民進黨人士則提出緩頰意見表示，民進黨團掌握了藍白要全數封殺7位大法官被提名人在先，由於藍白在立院有席次過半優勢，因此大法官投票結果基本已定案，民進黨團怎麼投，都不影響結果，這才給了「有限度黨團自主」空間；否則，若藍白同意放行陳慈陽、詹鎮榮，民進黨團恐怕還是會票投同意的機會仍高。
對陳慈陽、詹鎮榮票投不同意或無效票的民進黨立委名單為，柯建銘、王世堅、王正旭、王美惠、王義川、吳秉叡、李昆澤、李柏毅、沈發惠、林月琴、林岱樺、徐富癸、張宏陸、張雅琳、莊瑞雄、許智傑、郭昱晴、陳冠廷、陳瑩、楊耀、劉建國、賴惠員、王定宇、林淑芬、沈伯洋、陳俊宇等26人。
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言