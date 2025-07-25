大法官人事案開票 7位被提名人全數不同意任命

立法院會25日上午進行司法院大法官人事同意權案投票，11時左右開始開票，大約一個多小時後開票結果出爐。立法院長韓國瑜宣布，七人皆未獲得超過全體立委1/2同意票，依法不同意為司法院大法官；蔡秋明不同意為司法院長、蘇素娥不同意為副院長。

總統府3月公告司法院大法官被提名人，分別為蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮等七人，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。立法院6月院會時，決定7月25日行使同意權案記名投票表決。

據立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。

韓國瑜25日於院會中宣讀，立法院行使司法院大法官並為院長、副院長及大法官同意權投票表決結果：

蔡秋明同意票51張、不同意票59張、無效票0張

蘇素娥同意票51張、不同意票59張、無效票0張

蕭文生同意票51張、不同意票59張、無效票0張

鄭純惠同意票51張、不同意票59張、無效票0張

林麗瑩同意票51張、不同意票59張、無效票0張

陳慈陽同意票26張、不同意票82張、無效票2張

詹鎮榮同意票26張、不同意票81張、無效票3張

韓國瑜表示，七位被提名人皆未獲得超過全體立委1/2同意票，依法不同意為司法院大法官；蔡秋明不同意為司法院長、蘇素娥不同意為副院長。本次投開票監察員為立委張啟楷、陳永康、郭昱晴。

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