影／大法官人事全封殺 黃國昌：和民眾黨基準有距離

立法院院會今上午進行大法官被提名人同意權投票，民眾黨立院黨團總召黃國昌率黨團立委麥玉珍、林憶君、陳昭姿、林國成、劉書彬、黃珊珊在議場前受訪，表示經過黨團討論一致決定投下不同意票，賴清德總統在人民不信司法態度下，提名極度不適任的被提名人「是把提名權當兒戲？」

黃國昌表示他想引用今晨台大法學院教授顏厥安發表的投書，相信對於自由民主憲政秩序的捍衛是每一個憲法機關共同的職責，民進黨無差別大罷免攻擊台灣的自由民主憲政秩序時，此時此刻心情是什麼就說什麼。

黃國昌說，在這次憲法法庭大法官審查前，民眾黨團有4個重要審查基準，是否能捍衛憲法精神，扮演憲法守護者；憲法中有關行政立法之間權力分立、相互制衡立場；第三有無超然獨立進行重要憲法價值判斷的風骨；第四有無向當權者說不的道德勇氣。

黃國昌表示，賴清德這次提名仍不脫民進黨掌控、工具化的色彩，距離剛剛的4項標準還有相當大一段距離，因此民眾黨一致同意針對大法官全數否決，這次院長被提名人蔡秋明引發的爭議，不是單純檢察官出身或破壞審檢分立原則，而是根本對業務職掌欠缺基本瞭解，遑論在人民不信任司法態度下，要由這樣的人帶領司法院推動改革。 民眾黨立院黨團總召黃國昌（左四）、麥玉珍（左起）、林憶君、陳昭姿、林國成、劉書彬、黃珊珊在議場前受訪。記者蘇健忠／攝影

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