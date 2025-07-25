大法官人事綠委又跑票 陳智菡：賴清德領導大失敗
立法院院會今針對大法官人事同意權案投票，國民黨團、民眾黨團全數不同意下，再封殺賴清德總統第二次提名的大法官人事案。其中被提名人詹鎮榮、陳慈陽，部分綠委投下不同意票。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，賴清德兵敗如山倒，再一次連自己人都不挺，「賴清德領導大失敗。」
陳智菡表示，大法官人事權投票，賴清德兵敗如山倒，再一次，連自己人都不挺。兩位被提名人陳慈陽跟詹鎮榮，民進黨採開放投票，還未開票完，包含民進黨團總召柯建銘、民進黨立委吳秉叡、李昆澤、王世堅、王義川、王正旭、王美惠、陳瑩都投下雙不同意；王定宇、林淑芬頭無效票；沈伯洋不同意陳慈陽。
陳智菡說，民進黨內部嚴重分歧、派系鬥爭檯面化，「大罷免大分裂，賴清德領導大失敗。」
民進黨團經黨團會議討論後，決議採取「5+2」模式，對蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩投下同意票；對於陳慈陽、詹鎮榮2人選則採取開放投票，由民進黨立委自行決定。
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