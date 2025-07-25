大法官人事綠委又跑票 陳智菡：賴清德領導大失敗

當美國加州高鐵停工、台灣名嘴嘲笑中國大陸高鐵之際，大陸即將在今年9月商業運行時速400公里的列車，繼續領跑全球。 目前大多數國家的高鐵最高速度多在時速300公里上下，例如日本、法國、德國都是320公里，南韓、義大利乃至台灣為300公里。大陸高鐵早在2017年9月就已在京滬線運行時速350公里的高鐵，8年來有近10條路線都運行了350公里的速度，今年下半年更將提升至400公里，再度刷新世界之最。

2025-07-25 13:45