大法官人事賴清德再被打臉 陳慈陽、詹鎮榮連綠委都跑票
立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，藍白聯手全投不同意票，7位被提名人均未通過同意票門檻，大法官人事案第二度被立院全數封殺。其中大法官被提名人陳慈陽、詹鎮榮，民進黨立院黨團開放自由投票，以民進黨立院黨團總召柯建銘為首，多位綠委對兩人投下不同意票或無效票。
立法院去年底進行大法官人事權投票，在國民黨全面封殺、民進黨反對劉靜怡，僅民眾黨贊成下，沒有一個人獲得過半同意選票。總統府今年3月再公布7位大法官被提名人，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長。
據「憲法訴訟法」現行規定，參與評議的大法官人數不得低於10人。作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。然而，目前現任大法官僅8名，憲法法庭暫時停擺，這批大法官人事至少須通過2人，才能讓憲法法庭開始運作。
藍營人士表示，如果放行2人，憲法法庭恢復運作，朝野互信嚴重不足，到時憲法法庭成為掣肘在野的武器，如此恐讓過去一年全做白工。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，賴清德總統在人民不信司法態度下，提名極度不適任的被提名人是對於台灣司法改革的輕蔑，且漠視人民對司法不信任，把提名權當兒戲。
民進黨團部分，經黨團會議討論後，決議採取「5+2」模式，對蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩投下同意票；對於陳慈陽、詹鎮榮2人選則採取開放投票，由民進黨立委自己決定。
最終得票結果，蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩皆獲同意票51票、不同意票59票；陳慈陽獲同意票26票、不同意票82票，無效票3張；詹鎮榮獲同意票26票、不同意票81票、無效票3張。
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