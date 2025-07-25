大法官人事同意權投票 藍白全數否決

罷免案進入最後倒數 24 小時，台灣再次站上民主實踐的分水嶺，支持與反對兩方劍拔弩張，空戰與陸戰交錯激烈，街頭布條、社群影片、電話催票紛紛上場，整體社會已被捲入一場價值與情緒的角力。此刻不只是對某位民代的存廢選擇，更是全民對民主制度的一次集體省思。

2025-07-25 11:30